Україна запускає конфіскацію російської частки Запоріжсталі
Джерело:Володимир Зеленський
Україна взялася за конфіскацію російських активів на свою користь. У перший санкційний пакет потрапила частка країни-агресорки у Запоріжсталі.
За словами глави держави Володимира Зеленського, 12 травня в України – санкційний день. Обмеження, які стосуються Запоріжсталі, – лиш один з санкційних пакетів.
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Що відомо про обмеження
Президент зазначив, що його указ передбачає обмежувальні заходи. Вони стосуються 41 особи: 13 фізичних і 28 юридичних. Усі вони допомагали Росії зберігати контроль над підприємством, що шкодило економіці України.
Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців,
– підкреслив президент.
Зауважимо, що питання російських активів стоїть на порядку денному низки країн. Радше не так їхня наявність, а передача цих коштів Україні для відбудови. І крига у цьому пункті скресла навіть у США.
Прецедент у США
Напередодні генпрокурор США Меррік Гарленд санкціонував передачу заблокованих російських активів нашій державі. Кошти планують спрямувати на відбудову України внаслідок війни, розв'язаної країною-агресоркою. Слід розуміти, що це прецедент для Сполучених Штатів.
Зауважимо, що мовиться про активи російського олігарха Костянтина Малофєєва. Їх конфіскували згідно з рішенням суду США.
У країні Малофєєва звинуватили в ухилянні від санкцій. Так, це перша передача Сполученими Штатами Україні коштів, конфіскованих у росіян. Але, переконав генпрокурор Гарленд, вона не буде останньою.
Що стосується суми, то мовиться про 5,4 мільйона доларів. Якщо ж говорити про збитки для нашої держави, то їх підрахували у Всесвітньому банку. Станом на березень 2023 року, на відновлення України потрібно буде щонайменше 411 мільярдів доларів. І ця сума, на жаль, щоденно лише росте.