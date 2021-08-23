Санкції Словаччини проти Росії триватимуть, доки триватиме окупація, – прем'єр Хегер

Під час саміту Кримська платформа із заявою виступив прем'єр Словаччини Едуард Хегер. Він підкреслив, що Україна має повну підтримку Словаччини у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та неподільності.

За його словами, Україна залишилась не сама цій боротьбі. "Ви не самі. Ми будемо допомагати вам відновлювати вашу територіальну цілісність", – додав Хегер.

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Прем'єр резюмував, що санкції Словаччини проти Росії триватимуть, доки триватиме окупація українських територій. Держава не визнає окупацію півострова та частини Донбасу.

Чиясь сила – не аргумент і ознака правоти. Це не значить, що кордони можна перекреслювати власними силами як заманеться,

– підкреслив він.

"Ситуація з Кримом віддзеркалює ті виклики, з якими ми стикаємося. Донбас, Крим – непоодинокі випадки. Безпека в Європі – не може сприйматися як даність, за це варто боротися", – переконаний словацький прем'єр.

Крім того, він пояснив, що мовиться не лише про відверто збройні аспекти, але й про гібридні зусилля підірвати нашу єдність, нашу відданість спільній ідеї.

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