Санкції США мають на меті зруйнувати економіку Росії вщент, – ЗМІ

Масштабні санкції, якими США погрожують Росії у разі її вторгнення в Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора. Однак вони вплинуть і на інші держави.

Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Боляче буде майже всім росіянам – мільярдерам, урядовцям і звичайним сім'я середнього класу. Адже заходи впливу на Москву включають санкції проти найбільших банків і фінансових установ країни.

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У Сполучених Штатів є стратегія

Журналісти The New York Times також припускають, що стратегія Сполучених Штатів пов'язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути основні економіки, особливо в Європі.

Деякі аналітики прогнозують, що у відповідь на жорсткі обмеження Путін може зупинити поставки газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, зокрема у Штатах,

– додає NYT.

Відключення Росії від SWIFT: коротко

Розмови про відключення Росії від банківської системи SWIFT триває не перший місяць. Зокрема таку санкцію могли застосувати у випадку нового нападу на Україну.

У квітні 2021 року Європарламент заявив, що відключить Москву від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу, якщо вона знову нападе на нашу державу.

ЗМІ 6 грудня писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.

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