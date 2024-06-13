Сотні фізичних та юридичних осіб, які працюють на війну опинилися під санкціями Сполучених Штатів. Однак це не єдина країна, яка ввела нові обмеження проти Росії. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що невдовзі до США долучаться й інші держави.

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Санкційний тиск зростає

У так званий День Росії 13 червня Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 300 фізичних, а також юридичних осіб у Росії та за її межами. У санкційний список, зокрема потрапили: Московська біржа, Російська національна перестрахувальна компанія, "Газпром инвест", судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії тощо.

Санкції дуже впливають. Подивіться, що відбулося після санкцій США. Вже на наступний ранок у Росії були черги, паніка, фактично повернення у часи пізнього СРСР, коли не можна було легально купити долари. Це можна було зробити хіба десь на чорних ринках,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Крім того, санкції проти фізичних осіб та компаній у Росії вела й Велика Британія. Це, звісно, додатковий удар та тиск на країну-агресорку. Під обмеження потрапляють й ті люди, які думали, що це їх мине. Тепер можливості співпраці із західними країнами та бізнесом, що, на жаль, дотепер відбувалася, стає для деяких як для фізичних, так і юридичних осіб забороненою розкішшю.

"Зараз йде посилення санкційного тиску на Росію. Після саміту миру він може стати ще більшим, бо Захід не бачить жодних кроків зі сторони Росії, які б свідчили про їхню готовність завершити війну. Зрозуміло, що терпець у Заходу поступово уривається, хоч і не так швидко, як хотілося б. Захід знає, куди бити", – зауважив політолог.

Російська економіка, на відміну від вже згаданого Радянського Союзу не може працювати в режимі автаркії, тобто повного самозабезпечення. Їй треба виходити на інші ринки, і саме цю можливість зараз прикривають країни Заходу. До слова, після Великої Британії санкції проти Росії можуть ввести й інші країни "Великої сімки".

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