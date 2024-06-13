Сотні фізичних та юридичних осіб, які працюють на війну опинилися під санкціями Сполучених Штатів. Однак це не єдина країна, яка ввела нові обмеження проти Росії. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що невдовзі до США долучаться й інші держави.
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Санкційний тиск зростає
У так званий День Росії 13 червня Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 300 фізичних, а також юридичних осіб у Росії та за її межами. У санкційний список, зокрема потрапили: Московська біржа, Російська національна перестрахувальна компанія, "Газпром инвест", судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії тощо.
Санкції дуже впливають. Подивіться, що відбулося після санкцій США. Вже на наступний ранок у Росії були черги, паніка, фактично повернення у часи пізнього СРСР, коли не можна було легально купити долари. Це можна було зробити хіба десь на чорних ринках,
– зазначив Ігор Рейтерович.
Крім того, санкції проти фізичних осіб та компаній у Росії вела й Велика Британія. Це, звісно, додатковий удар та тиск на країну-агресорку. Під обмеження потрапляють й ті люди, які думали, що це їх мине. Тепер можливості співпраці із західними країнами та бізнесом, що, на жаль, дотепер відбувалася, стає для деяких як для фізичних, так і юридичних осіб забороненою розкішшю.
"Зараз йде посилення санкційного тиску на Росію. Після саміту миру він може стати ще більшим, бо Захід не бачить жодних кроків зі сторони Росії, які б свідчили про їхню готовність завершити війну. Зрозуміло, що терпець у Заходу поступово уривається, хоч і не так швидко, як хотілося б. Захід знає, куди бити", – зауважив політолог.
Російська економіка, на відміну від вже згаданого Радянського Союзу не може працювати в режимі автаркії, тобто повного самозабезпечення. Їй треба виходити на інші ринки, і саме цю можливість зараз прикривають країни Заходу. До слова, після Великої Британії санкції проти Росії можуть ввести й інші країни "Великої сімки".
Вплив санкцій на Росію: що відомо
- Вже увечері 13 червня, після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про новий санкційний пакет, в Росії почалось коїтись щось дивне. Московська біржа повідомила про припинення торгівлі доларом та євро. Ба більше, на Московській біржі більше не можна буде торгувати фінансовими інструментами, акціями чи дорогоцінними металами, якщо розрахунки проводять у вже заборонених валютах.
- Голова Нацбанку України Андрій Пишний пояснив, що ці санкції – потужний удар по фінансовій інфраструктурі Росії, який значно ускладнить доступ країни-агресорки до ринків капіталу та проведення розрахунків. До того ж США посилили вторинні санкції, тож тепер Мінфін США стежитиме за діяльністю усіх іноземні банки, які вели співпрацю з Росією.