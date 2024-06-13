Сотни физических и юридических лиц, работающих на войну оказались под санкциями Соединенных Штатов. Однако это не единственная страна, которая ввела новые ограничения против России. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом объяснил, что вскоре к США присоединятся и другие государства.

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Санкционное давление растет

В так называемый День России 13 июня Соединенные Штаты ввели санкции против более 300 физических, а также юридических лиц в России и за ее пределами. В санкционный список, в частности попали: Московская биржа, Российская национальная перестраховочная компания, "Газпром инвест", судоремонтный завод Черноморского флота министерства обороны России и тому подобное.

Санкции очень влияют. Посмотрите, что произошло после санкций США. Уже на следующее утро в России были очереди, паника, фактически возвращение во времена позднего СССР, когда нельзя было легально купить доллары. Это можно было сделать разве где-то на черных рынках,

– отметил Игорь Рейтерович.

Кроме того, санкции против физических лиц и компаний в России вела и Великобритания. Это, конечно, дополнительный удар и давление на страну-агрессора. Под ограничения попадают и те люди, которые думали, что это их обойдет. Теперь возможности сотрудничества с западными странами и бизнесом, что, к сожалению, до сих пор происходила, становится для некоторых как для физических, так и юридических лиц запрещенной роскошью.

"Сейчас идет усиление санкционного давления на Россию. После саммита мира оно может стать еще большим, потому что Запад не видит никаких шагов со стороны России, которые бы свидетельствовали об их готовности завершить войну. Понятно, что терпение у Запада постепенно лопается, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Запад знает, куда бить", – заметил политолог.

Российская экономика, в отличие от уже упомянутого Советского Союза не может работать в режиме автаркии, то есть полного самообеспечения. Ей надо выходить на другие рынки, и именно эту возможность сейчас прикрывают страны Запада. К слову, после Великобритании санкции против России могут ввести и другие страны "Большой семерки".

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