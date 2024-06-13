"Заходу урвався терпець": Росія шокована новими санкціями

Останніми днями країни Заходу почали вводити нові санкції проти Росії та третіх країн, які допомагають Кремлю спонсорувати війну в Україні. У Росії припускали подібні обмеження, втім на таку швидку їхню дію не сподівалися.

Сотні фізичних та юридичних осіб, які працюють на війну опинилися під санкціями Сполучених Штатів. Однак це не єдина країна, яка ввела нові обмеження проти Росії. Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що невдовзі до США долучаться й інші держави.

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Санкційний тиск зростає

У так званий День Росії 13 червня Сполучені Штати запровадили санкції проти понад 300 фізичних, а також юридичних осіб у Росії та за її межами. У санкційний список, зокрема потрапили: Московська біржа, Російська національна перестрахувальна компанія, "Газпром инвест", судноремонтний завод Чорноморського флоту міністерства оборони Росії тощо.

Санкції дуже впливають. Подивіться, що відбулося після санкцій США. Вже на наступний ранок у Росії були черги, паніка, фактично повернення у часи пізнього СРСР, коли не можна було легально купити долари. Це можна було зробити хіба десь на чорних ринках,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Крім того, санкції проти фізичних осіб та компаній у Росії вела й Велика Британія. Це, звісно, додатковий удар та тиск на країну-агресорку. Під обмеження потрапляють й ті люди, які думали, що це їх мине. Тепер можливості співпраці із західними країнами та бізнесом, що, на жаль, дотепер відбувалася, стає для деяких як для фізичних, так і юридичних осіб забороненою розкішшю.

"Зараз йде посилення санкційного тиску на Росію. Після саміту миру він може стати ще більшим, бо Захід не бачить жодних кроків зі сторони Росії, які б свідчили про їхню готовність завершити війну. Зрозуміло, що терпець у Заходу поступово уривається, хоч і не так швидко, як хотілося б. Захід знає, куди бити", – зауважив політолог.

Російська економіка, на відміну від вже згаданого Радянського Союзу не може працювати в режимі автаркії, тобто повного самозабезпечення. Їй треба виходити на інші ринки, і саме цю можливість зараз прикривають країни Заходу. До слова, після Великої Британії санкції проти Росії можуть ввести й інші країни "Великої сімки".

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