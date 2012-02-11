Подарунок Трампа диктаторам: як санкції США проти МКС вплинуть на Україну і чому Путін радіє

Дональд Трамп у перші 20 днів свого правління чітко визначив курс на руйнацію державних інститутів США, проте було б наївно вважати, що він обмежиться лише цим і не спробує зробити те саме в той же спосіб із міжнародним порядком.

24 Канал розповідає, що відбувається, а також пояснює, як Трамп своїми екзальтованими вчинками грає на руку Китаю та Росії.

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Атака Трампа на міжнародне право і МКС: до чого тут Ізраїль

6 лютого 2025 року президент Трамп підписав виконавчий указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) – незалежної структури, що має наддержавну юрисдикцію та фактично єдина у світі може виносити вироки лідерам держав та їхнім підлеглим щодо злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів.

МКС керується на основі Римського статуту та розташований у Гаазі. Статут МКС підписали понад 120 держав світу. Зокрема, це зробила й Україна. Наша держава у 2024 році офіційно узгодила всі проблемні місця та ратифікувала документ, який підписала ще 24 роки тому.

Так, це той самий суд, що видав ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна та його посіпак, зокрема Шойгу, Львової-Бєлової та інших Кобилашів. Але покарав його Трамп, здається, не за це.

Причиною гніву наймогутнішої людини світу стали "нелегітимні та безпідставні дії проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю". Конкретніше – судове переслідування товариша президента США та його нещодавнього гостя – чинного прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та військового пенсіонера Йоава Галанта, який на початку операції "Залізні мечі" в Секторі Гази обіймав посаду воєнного міністра єврейської держави.



Йоав Галант (позаду зліва) і Біньямін Нетаньяху / Фото YONATAN SINDEL / FLASH90

Обидва добродії отримали 20 травня 2024 року від МКС ордери на арешт у підозрі в організації блокади Гази, що призвела до численних жертв і нелюдських страждань тамтешніх мешканців.

"Родзинки" ситуації додавав той факт, що ізраїльтяни отримали ордери одночасно з провідниками ХАМАС, відповідальними, на думку МКС, за атаку терористів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що забрала понад 1 200 життів. У такий спосіб гаазькі судді ніби зрівняли у звірствах терористичну групу та державу. Це рішення дійсно доволі суперечливе і багатьма критикувалося як занадто піарне та показне. Власне, таким воно й було, але це не скасовує інших фактів.

Сам Ізраїль ніколи не визнавав МКС, натомість це зробила Палестина (визнана державою на рівні ООН), що надало Суду право на юрисдикцію для розслідувань.

У МКС дійсно засідають чимало суддів, яких можна назвати представниками так званого Глобального Півдня, а його лідер – шотландський генпрокурор МКС Карім Хан, чий батько пакистанець. Звісно, в Ізраїлі є підстави називати таких персонажів упередженими.

Втім, ніхто не змушував тих самих ізраїльтян (зокрема, пана Галанта) публічно оголошувати про гуманітарну блокаду Гази на початку операції "Залізні мечі",

членам кабінету міністрів єврейської держави виголошувати промови в дусі "остаточного рішення",

місцевим судам не розслідування факти воєнних злочинів,

а військовим – не рахуватися з людськими втратами серед цивільних, вдаючи, що зараз не епоха тотального охоплення інтернету та тік-току, а часи Першої інтифади, коли можна було сміливо діяти за принципом "війна все спише".

Глобальні наслідки: чому Трамп і США хвилюються

Спише чи не спише – це питання з юрисдикції МКС, але нас цікавлять глобальні наслідки.

21 листопада 2024 року І Палата попереднього провадження МКС одноголосно відхилила оскарження держави Ізраїль та підтвердила ордери, які набули юридичної сили. Через них Нетаньягу суттєво обмежив географію своїх візитів і змушений був пропустити 80-річницю звільнення військами Першого українського фронту концтабору Освенцим. Та якщо Ізраїльський прем'єр боїться їхати до Європи, то двері США для нього завжди відчинені.

Трамп і США розхвилювалися не просто так. Америка не ухвалювала Римський статут і не є членом МКС, побоюючись, що її громадяни стали б підозрюваними в справах про воєнні злочини в Іраку та Афганістані (про них відомо завдяки численним витокам "Вікілікс" та іншим свідченням). Те ж саме стосується Ізраїлю.

До Ізраїлю у світової спільноти чимало питань і далеко не всі з них можна пояснити, як це люблять робити в Ізраїлі, "антисемітизмом". Тож ці дві держави протиставляють себе світовій спільноті, яка поділяє ідею МКС та міжнародного права. Але не тільки вони, бо проти також КНР, Росія та інші.

Своїм указом Трамп наклав фінансові та візові обмеження на членів МКС, а також на осіб та їхні родини, які допомагають у розслідуванні МКС щодо американських громадян або союзників.

Слід зазначити, що президент США тут послідовний як ніколи. Під час своєї першої каденції він вже накладав санкції на окремих представників МКС через їхнє розслідування проти громадян США за дії в Іраку та Афганістані. Байден після перемоги ці санкції скасував, але й розслідування якось зійшли нанівець.

Нині Трамп повернувся і демонструє, що має добру пам'ять. Але не лише він, бо ідея покарати суддів у Гаазі давно обговорювалась на рівні Конгресу, ще за часів Байдена. Трамп нині просто пішов найпростішим шляхом.

Зазначимо, що в такий спосіб він може також діяти превентивно – хто зна, можливо, його ідея з "близькосхідною Рив'єрою" та б'ютіфул-готелями на місці руїн Гази колись також би стала предметом розслідування у Гаазі.

Детально Що зараз відбувається у Секторі Гази

Хто і як захищає МКС, а також яка позиція в України

Рішення Трампа викликало невдоволення в традиційних союзників США в Європі. Бо, до прикладу, генпрокурор МКС Хан – це громадянин Великої Британії, поважна людина, хоча й не без гріха (нині проти нього самого ведеться розслідування щодо сексуальних домагань до колег).

Тепер единбуржець опиниться під санкціями США. Цікаво, як це вплине на стосунки Америки зі своїм найближчим союзником?



Прокурор МКС Карім Хан під час візиту в Україну, Буча, 2022 рік / Фото Офісу генпрокурора

Нагадаємо, що Суд засідає в Нідерландах, а в ЄС, в принципі, існує консенсус, що Ізраїль таки перегнув палицю та суттєво вийшов за межі необхідної оборони в Газі, а тому його дії мають отримати юридичну оцінку. Тим паче, що є докази та геноцидні заяви від повноважних представників ізраїльської влади. Далеко не всі в Європі поділяють окремі дії МКС, але визнають його повноваженням та сподіваються на верховенство права.

Наразі 79 держав-учасниць Римського статуту висловили своє "фе" діям Трампа.

Санкції серйозно підірвали б усі ситуації, які наразі розслідуються, оскільки Суд, можливо, був би змушений закрити свої представництва на місцях. Сприяння життєво важливій роботі МКС слугує нашим спільним інтересам у просуванні підзвітності, про що свідчить підтримка, яку надають Суду як держави-учасниці, так і держави, що не є учасницями МКС. Такі заходи підвищують ризик безкарності за найтяжчі злочини та загрожують підірвати міжнародне верховенство права, яке має вирішальне значення для підтримання глобального порядку і безпеки. Крім того, санкції можуть поставити під загрозу конфіденційність чутливої інформації та безпеку причетних осіб, зокрема потерпілих, свідків і посадових осіб Суду, багато з яких є нашими громадянами,

– фрагмент спільної заяви 79 держав на захист МКС від тиску США, 7 лютого 2025 року.

Серед підписантів відкритого звернення: Франція, Німеччина, Бразилія, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина та інші.



А також, увага, – Канада, Данія, Колумбія, Панама, ПАР та Мексика. Ті самі, які стали цілями для агресивних твітів Трампа. Окремо слід згадати Монголію, там також вирішили, що порушувати Статут не годиться (краще пізно, ніж ніколи).



Суддя, що головує, зачитує постанову суду ООН у Гаазі, Нідерланди, 31 січня 2024 року / AP / Peter Dejong

До теми Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом

Україна зі зрозумілих причин наразі вичікує. Тим самим зайнята Велика Британія (мабуть, досі шокована).

При цьому речник МЗС України Георгій Тихий висловив сподівання, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) продовжить виконувати свої функції щодо притягнення до відповідальності росіян за скоєні воєнні злочини в Україні, попри запроваджені США санкції.

Утім, це більше схоже на церемоніальні запевнення, які мали пролунати, але ні на що не впливають, бо США просто перекидають стіл, на якому стояла дошка з шахами, чим руйнує буквально все.

При цьому в самому МКС заявили, що продовжать працювати попри всі утиски та санкції, але всі все розуміють.

Подарунок диктаторам і Росії

Фактично Трамп проголошує Нетаньягу "нашим су*им сином" (нібито саме так президент Рузвельт у 1939 році схарактеризував нікарагуанського диктатора Анастасіо Самосу фразою: "Можливо, Самоса – су*ий син, але це наш су*ий син").

Демонструючи, що США все можна, Трамп не лише підвищує авторитет США, але й одночасно знищує репутацію МКС, а також всього міжнародного права. Бо якщо оголошено юридично нікчемними потуги Суду притягнути до відповідальності Нетаньягу, то хіба не стають такими самими й ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової?



Путін і Львова-Бєлова / Фото Кремля

Погодьтеся, одна справа, коли приписи Римського статуту ігнорує Монголія, а зовсім інша, коли під сумнів існування самого Суду ставить наймогутніша країна світу. Все це не дуже добре виглядає і абсолютно розв’язує руки автократам і диктаторам по всьому світу.

З іншого боку, а хіба вони й до того не були розв'язані? Хіба зупинив ордер на арешт Путіна та його посіпак у веденні геноцидної війни проти України?

Хіба відмовився Китай від геноциду уйгурів та планів із загарбання Тайваню?

Хіба КНДР згорнула абсолютно незаконну та небезпечну ядерну програму, а Кім припинив запускати балістичні ракети в море?

Хіба Росія припинила в обхід резолюцій Радбезу ООН, які сама ж схвалила, порушувати санкції та споряджати божевільного комуніста всім необхідним?

Коротка відповідь – ні. Причина тут полягає в тому, що світовий порядок, заснований на системі стримувань і противаг на чолі з ООН, не працює. Не працює і МКС, бо немає політичної волі усіх провідних держав, натомість є бажання безкарно здійснювати експансію проти України, Грузії, Тайваню, Гренландії тощо.

Не дивно, що в Москві привітали указ Трампа про санкції щодо МКС. Видання The Moscow Times цитує анонімного високопоставленого кремлівського чиновника, який назвав рішення Трампа "чудовою новиною" і заявив, що МКС "став занадто зарозумілим, і тепер Вашингтон поставив його на місце". При цьому інший неназваний російський дипломат взагалі називає рішення Трампа "подарунком Москві".

Іншим подарунком росіянам стало рішення нової генпрокурорки США Памели Бонді про ліквідацію оперативної групи Міністерства юстиції KleptoCapture, створеної адміністрацією Байдена для накладення санкцій на олігархів, пов'язаних з Кремлем, і конфіскації їхніх яхт. Щось подібне пані Бонді планує і для Китаю.

Ще одна директива Бонді зупинить зусилля федеральних правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу з таємними кампаніями впливу з боку Росії та інших супротивників, як-от Китай, які намагаються посіяти хаос в американській політиці.

Наразі не зрозуміло, скільки тут прямого сприяння Пекіну та Москві, а скільки банального непрофесіоналізму. Нині вся державна служба США опинилася в глибокій кризі стараннями Ілона Маска та його дітища – DOGE. Він, схоже, поставив за мету різати по-живому та звільнити всіх, а лише потім розбиратися, як бути далі.

Нині державні американські службовці масово отримують листи з пропозиціями звільнитися та перейти в приватний сектор. Це стосується не лише ФБР і ЦРУ, про які писали ЗМІ, а майже ВСІХ держслужбовців. До прикладу, джерело автора, що працює в Держдепі, отримало на пошту понад 10 (!) таких листів із закликом звільнитися.

Наслідки цієї вакханалії наразі важко передбачити, однак легко припустити, що Америка може отримати дійсно болючий удар, який суттєво послабить її спроможність як держави. Удар цей буде нанесений в порядку самострілу, а той хаос, що неодмінно виникне, стане ще більшим подарунком світовим диктаторам і розв'яже руки, які й до того особливо ніхто не тримав при собі.