Санкції ЄС проти Росії: Німеччина хоче "винятків" для енергетичного сектора – ЗМІ

26 січня 2022 , 10:22
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Джерело:

Bloomberg

В Європейському Союзі тривають дискусії стосовно нових санкцій проти Росії. Німеччина виступає проти запровадження обмежень у енергетичному секторі.

Журналісти видання Bloomberg ознайомилися з документами, в яких зазначається, що під час роботи над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку.

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Зокрема Німеччина стурбована тим, що інакше постачання енергії в Європу може опинитися під загрозою. Цей "виняток" не запобігатиме можливим санкціям проти газогону "Північний потік-2". 

Водночас джерела кажуть, що аналогічних поглядів дотримуються інші великі європейські держави.

Один із чиновників додав, що можна припустити, такий виняток, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, погодженого зі Штатами, який застосують у разі вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! США мають намір збільшити постачання нафти та газу до Європи найближчими тижнями. Для цього триває робота з країнами Близького Сходу, Північної Африки й Азії.

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Автор: Олег Васьків