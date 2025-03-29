Росія буквально знахабніла: політолог розібрав абсурдні заяви Кремля про європейські санкції

Росія чітко демонструє, що не зацікавлена в завершенні війни в Україні. Зараз вони банально хочуть виторгувати якнайбільше поступок з боку Заходу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, прокоментувавши заяву прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, який сказав, що позиція ЄС щодо санкцій суперечать "Чорноморській ініціативі" та не сприяють мирному врегулюванню. Це – нахабна маніпуляція.

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Росія суперечить сама собі

Як наголосив Рейтерович, Росія діє особливо нахабно. Якщо вони вимагають дії з боку Європейського Союзу, то мали б проводити з ними переговори. Ніхто не буде виконувати "хотілки" Росії.

Крім того, зараз Росія намагається перекрутити ідею перемир'я на морі. Вона зводить їх до відновлення зернової ініціативи, яка й так працює.

Україна не вимагала цієї ініціативи. Вона вже давно розвалилася з вини Росії. Україна вибудувала альтернативу, якою ефективно користується без Росії. Ми експортуємо продовольство новими коридорами, які контролює і забезпечує Україна та деякі європейські країни. Росія тут настільки знахабніла, що на рівному місці хочуть поступки без жодних компромісів зі свого боку,

– сказав Рейтерович.

Росія абсолютно перекрутила цю ідею, а тепер ще й звинувачує в цьому Європу. Однак там спокійно відреагували на такі дії Кремля. І навіть дали урок хороших манер.

На зустрічі "Коаліції охочих" сказали, що ніхто санкцій скасовувати не буде. І це був ще й сигнал Трампу. Якщо хочете скасування санкцій, то спілкуйтеся з Європою правильно. Запрошуйте на перемовини; кажіть про пропозиції та пояснюйте, чи ви хочете таке рішення. Це такий урок хороших манер як американцям, так і неадекватним росіянам,

– підкреслив Рейтерович.

Нагадаємо, Росія сама ж порушила енергетичне перемир'я, але звинувачує в цьому Україну. Тепер Пєсков розповідає, що вони не будуть його дотримуватися.