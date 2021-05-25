Санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, слід знайти іншу, – Макрон

25 травня 2021 , 18:14
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Джерело:

Ouest France

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії вже не ефективна. Тому ЄС необхідно шукати інші важелі тиску на Кремль.

Деталі від Макрона

Політик пояснив, що знайти ефективніші заходи складно. За його словами, якщо держави не хочуть вступити у прямий конфлікт, то жорстких важелів впливу немає.

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Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною,
– заявив французький президент.

Макрон доручив підготувати доповідь, яка має визначити стратегію щодо Росії. Відповідний документ мають підготувати у червні.

"Ми є у моменті істини у відносинах з Росією. Він підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", – наголосив політик.

Він додав, що політика санкцій досягла своїх меж і у відносинах з Росією, і з Білоруссю.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії та Білорусі

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Автор: Софія Мінджоса