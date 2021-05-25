Санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, слід знайти іншу, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії вже не ефективна. Тому ЄС необхідно шукати інші важелі тиску на Кремль.

Деталі від Макрона

Політик пояснив, що знайти ефективніші заходи складно. За його словами, якщо держави не хочуть вступити у прямий конфлікт, то жорстких важелів впливу немає.

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Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною,

– заявив французький президент.

Макрон доручив підготувати доповідь, яка має визначити стратегію щодо Росії. Відповідний документ мають підготувати у червні.

"Ми є у моменті істини у відносинах з Росією. Він підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", – наголосив політик.

Він додав, що політика санкцій досягла своїх меж і у відносинах з Росією, і з Білоруссю.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії та Білорусі

2 березня Євросоюз ввів обмеження проти російських чиновників через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони мирних протестувальників. У санкційний список потрапили російський генпрокурор, голова слідчого комітету, директор Росгвардії та глава ФСВП.

12 березня 2021 на пів року продовжили санкції проти Росії через агресію щодо України. Під обмеження потрапили 177 осіб та 48 об'єктів господарювання, яких звинувачу ють у підрив територіальної цілісності нашої держави.

ють у підрив територіальної цілісності нашої держави. 25 травня на саміті ЄС вирішили розширити санкції проти Білорусі через цинічну посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA Романа Протасевича.

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