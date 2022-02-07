САП затримала "слугу" Кузьміних: головні новини 7 лютого
"Слугу" Сергія Кузьміних затримали правоохоронці. До Києва прибули міністри закордонних справ 4 країн. Еммануель Макрон зустрівся у Москві з Володимиром Путіним. В Україну суне аномальне потепління. Такими були головні новини 7 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Читайте також Прем'єр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну
Затримання Нардепа Сергія Кузьміних
Джерело: САП
Народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою у вимаганні хабаря. Політик переховувався від правоохоронців та перебував у розшуку, тому слідчі НАБУ та САП затримали його.
7 лютого о 15 годині суд мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Однак цього так і не сталося, бо нардеп прийшов без паспорта, який, згідно з законом, повинен бути для встановлення особи. Лише посвідчення нардепа у такому випадку недостатньо. Через це засідання перенесли на 09:45 8 лютого.
Зауважимо, прокурори проситимуть суд взяти політика під варту з правом на заставу у розмірі 49,6 тисячі гривень.
Вийти з суду без скандалу "слуга" не зміг
Коли Кузьміних виходив з будівлі, представники НАБУ намагалися вручити йому повістку для виклику на допит. Однак той зухвало проігнорував їх й сказав звертатися до адвоката.
Під час розмови учасники поступово наблизилися до металошукача біля виходу з будівлі. Там співробітник НАБУ з камерою у руках перегородив прохід нардепу. Водночас Кузьміних просто відштовхнув працівника й фактично повалив на підлогу.
"Вставайте, не падайте", – сказав один із чоловіків, який супроводжував політик.
Коротко про справу нардепа
- Кузьміних викрили під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. За ці гроші політик мав домовитися про контракти для приватних компаній з лікарнею у Житомирській області.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру, а правоохоронці оголосили нардепа у розшук, бо він не з'являвся на допити.
- Сам політик переконував, що "не отримував ніяких повісток", а від слідства, мовляв, не ховається.
До теми За кермом – людина в червоному: у ДБР допитали Трухіна і вивчили відео з камер на трасі
Візит іноземних міністрів до Києва
Джерело: 24 канал
7 лютого в Україну прибули міністри закордонних справ одразу з 4 країн:
- Німеччини – Анналена Бербок,
- Словаччини – Іван Корчок,
- Чехії – Ян Ліпавський,
- Австрії – Александр Шалленберг.
Дипломати приїхали на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. В Україні вони проведуть 2 дні. 8 лютого політики відправлять в зону проведення Операції Об'єднаних сил.
Візит іноземних дипломатів пов'язаний з нарощуванням російських військ біля наших кордонів. Темами зустрічей в Україні є підтримка нашої держави у протидії російській агресії, втілення комплексного пакета стримування агресора, зміцнення безпекової взаємодії тощо.
Очільники МЗС Чехії, Австрії та Словаччини прибули в Україну / Фото Івана Корчока
Бербок розповіла про "безпроцентні санкції" проти Росії
Міністерка закордонних справ Німеччини, яка виступає проти надання Україні зброї, заявила, що у разі агресії проти Росії введуть "безпрецедентні санкції". У такому випадку Німеччина готова заплатити ціну.
Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мовиться про безпеку України,
– запевнила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина спільно із США та НАТО дали Росії письмові відповіді, в яких чітко мовиться, що "м'яч – на стороні Москви".
До речі, в Україні Бербок зустрінеться також і з президентом Володимиром Зеленським.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Макрон обговорив з Путіним Україну
Джерело: 24 канал
7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Перша частина розмови політиків була відкритою, а далі вони спілкувалися вже без камер.
Макрон переконаний, що його спілкування з Путіним може розпочати шлях деескалації. Водночас у Кремлі особливих надій на ці перемовини не покладають, мовляв, "ситуація дуже складна".
Французький президент закликав російського знайти спільну відповідь, яка дозволить уникнути війни в Європі. Адже, "лише дипломатичний діалог дасть можливість гарантувати безпеку та стабільність".
До речі, на початку зустрічі очільник Кремля наголосив, що Париж та Москва мають "спільну занепокоєність у сфері безпеки" в Європі. За словами Путіна, накопичилося багато питань, які їм "можна й треба обговорювати" у прямому форматі.
Дивіться відео з зустрічі президентів:
Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що вже 8 лютого Макрон прилетить до Києва, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Однак в Офісі Президента станом на вечір 7 лютого не робили офіційної заяви про візит іноземного лідера в Україну.
Цікаво Коронавірус в Україні: у Зеленського спрогнозували, коли хвиля досягне піку
В Україну суне потепління
Джерело: Meteoprog
Невдовзі в Україні відбудеться справжня "репетиція весни". Синоптик Ігор Кібальчич попередив про відлигу та аномально високі температури впродовж 7 – 13 лютого. Перевищення середніх температур прогнозують у межах +3…+7 градусів щодо кліматичної норми.
В Україні найближчий тиждень має всі шанси бути аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами,
– наголосив Кібальчич.
Вони супроводжуватимуться туманами й активним таненням снігу. Однак найінтенсивніша відлига буде на Заході та Півночі України.
Якою буде погода
8 лютого, вівторок
У всіх областях, крім західних, вночі падатиме мокрий сніг і дощ. Вдень опади збережуться у східних та південно-східних областях. Температура повітря коливатиметься у межах -3…+2 градуси. Водночас у Криму стовпчики термометрів сягатимуть +10 градусів. У південних та західних областях місцями можливі сильні пориви вітру.
9 лютого, середа
Вдень у північно східних областях можливий невеликий мокрий сніг. Повітря прогріється до 0…+5 градусів, у західних областях – +9 градусів. Водночас в горах пануватиме морозна й сніжна погода.
10 – 11 лютого, четвер – п'ятниця
Майже всі регіони накриє мокрий сніг і дощ. Сухо буде лише на Півдні. Там стовпчики термометрів підіймуться аж до +12 градусів.
12 – 13 лютого, вихідні
Опадів синоптики не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме +1…+6 градусів, а от вночі повернуться морози. У Карпатах – до -10 градусів. Безморозна погода триватиме лише у Криму.