Саркастичні новини від Щура. Що таке "гіперопіка"? Жити на цвинтарі

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Гіперопіка – це коли люди роблять іншим гірше з найкращих побажань. Тож де закінчується адекватна опіка і починається перегин? У Рудках на Львівщині небіжчиків ховають ледь не під вікнами житлових помешкань.

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