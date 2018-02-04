Саркастичні новини від Щура. Що таке "гіперопіка"? Жити на цвинтарі
22:47, 4 лютого 411 Читать новость на русском
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Гіперопіка – це коли люди роблять іншим гірше з найкращих побажань. Тож де закінчується адекватна опіка і починається перегин? У Рудках на Львівщині небіжчиків ховають ледь не під вікнами житлових помешкань.
Також у випуску:
Як виявилось, український середній клас – найзаможніший та найбагатший.
День народження Тетяни Цибульник виявився куди страхітливішим, аніж будь-який День мертвих.
Як можна ще більше зіпсувати смак каші зі шкільної їдальні.
Як працюють пристрої створення віртуальної реальності.
Павло Зібров нарешті дізнався, що означає слово "трансгендер".
Гість у студії:
Електронний проект Cape Cod.
Джерело: 24 Канал
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