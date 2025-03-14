У Саудівській Аравії обговорювали питання територій, - Зеленський

Володимир Зеленський 14 березня підтвердив, що у Джидді говорили про території. Деталі розкаже 24 Канал.

Про те, що США обговорювали з Україною питання територій, заявляв і Дональд Трамп. Також про це писали іноземні ЗМІ. Але формулювання "США виключають повернення України до кордонів 2014 чи 2022 років" спростували в Центрі протидії дезінформації.

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Що сказав Зеленський про можливу втрату територій України

Обговорення територій президент назвав складним діалогом. На його думку, це друге за складністю питання після припинення вогню (ceasefire).

Аджендою ця тематика не була. В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не піднімалось. Піднімалися різні питання. Американці йдуть все далі, і більше вникають в суть,

– заявив Зеленський.

За словами президента, ceasefire розблоковує шлях сторін до закінчення війни. А питання територій буде точкою, яка дасть можливість закінчити війну. Проте якщо для ceasefire потрібні сміливість і політична воля, то говорити про території складно.

Зеленський навів приклад Енергодара, де розташована Запорізька АЕС. Повернення АЕС Україні обговорюють. Але "не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо".

"Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями Росії, і не визнаємо. Це моя політична воля як президента і політична воля нашого народу", – підсумував лідер держави.

Визнати окуповані території російськими означає порушити міжнародне право та Конституцію України.