Їли консерви і шоколад: Шустер розповів про побут Зеленського на початку повномасштабної війни

Саймон Шустер, журналіст американського журналу Time, розповів у своїй книзі про побут, який оточував Зеленського та його команду в сховищі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він описав не лише те, який вигляд мав президент України, а й те, чому Зеленський не покинув країну попри такі пропозиції.

Шустер зазначив, що ніхто з команди президента не піддався відчаю на ранньому етапі, а згодом життя в сховищі увійшло в "більш керовану рутину".

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Найважчими для президента були ночі

Журналіст розповів, що український президент і його команда дозволили йому проводити велику кількість часу на Банковій протягом першого року повномасштабної війни.

Він розповів, що часом це здавалося майже нормальним, якщо не брати до уваги сирени повітряної тривоги. "Ми жартували, пили каву, але це був також час виснаження і страху", – пише він.

Журналіст, розповідаючи про побут Зеленського та його команди на початку повномасштабного вторгнення, зазначив, що для українського президента найважчими були ночі.

Шустер вказав, що ліжко президента було заледве достатньо широким, щоб можна було крутитися і перевертатися, дзижчання його телефону майже не припинялося.

"У перші дні я будив усіх", – каже він (Зеленський – 24 Канал). "Я не мав права спати, доки не дізнавався, які удари припали куди". А вже о 4:50 ранку Зеленський запитував про новини,

– йдеться у ексклюзивному уривку книги Саймона Шустера.

Журналіст розповів, що на цьому ранньому етапі ніхто не піддався відчаю, проте зрештою всім стало скрутно. За словами Шустера, їжі було небагато. На зустрічах могли роздавати солодощі, а на спільній кухні були м'ясні консерви з черствим хлібом. Він розповів, що один міністр поділився з ним і сказав, що виживав кілька днів на шоколаді.

Стан Зеленського

Шустер зазначив, що обличчя очільника нашої держави Зеленського стало блідим, а сам він скаржився на брак сонячного світла і свіжого повітря. В оточенні президента було занепокоєння щодо його стану.

Як зазначив Шустер, його помічниця з правових питань згадує, що він був схожий на ходячий труп.

Жива людина не може мати такий вигляд,

– описав у книзі Шустер слова помічниці Зеленського.

Ситуація в бункері

З часом, життя в бункері увійшло в більш керовану рутину. Так, перша відеоконференція змістилася на 7 ранку. Він розповів, що співробітникам подавали гарячу їжу: сосиски, вареники з картоплею, гуляш.

Також Шустер розповів, що часом Зеленський міг запросити співробітників подивитися фільм, проте не радянські комедії, оскільки вони у президента, за словами журналіста, "викликали бунт".

Звернув увагу Шустер і на звертання до президента. Так, він наголосив, що на початку повномасштабної війни соратники Зеленського часто називали його "Володя" і залишалися на своїх місцях, коли він входив до кімнати. Згодом вони перейшли на офіційне звернення "Володимир Олександрович".

Пропозиції Зеленському покинути країну

Шустер також описав те, що кілька європейських лідерів запропонували допомогти Зеленському втекти, проте президент вважав такі пропозиції "дещо образливими".

У книзі також розповідається, що на екстреному саміті європейських лідерів, до яких долучився президент України, він був "блідий і втомлений, з ранньою щетиною бороди воєнних часів", і "не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це давалося взнаки".

Можливо, ви бачите мене живим востаннє,

– розповів Саймон у книзі слова Зеленського.

Саймон Шустер наголосив, що замість того, щоб просити про порятунок, він вимагав відповіді на питання, яке турбувало Україну десятиліттями: чи буде їй коли-небудь дозволено приєднатися до Європейського Союзу? Він написав, що виступ Зеленського, який тривав лише приблизно 5 хвилин, мав більший вплив, ніж місяці дебатів про російську загрозу.

У своїй книзі Шустер згадав і поїздку до звільненого українського Херсона разом із Зеленським. Він заявив, що охорона президента була проти цієї поїздки. "Моя охорона була на 100% проти цього. З мого боку, це трохи нерозважливо", – розповів Зеленський Шустеру.

Журналіст наголосив, що на питання, навіщо тоді їхати, президент відповів: "Це народ. Дев'ять місяців вони були в окупації. Так, у них було два дні ейфорії. Скоро вони впадуть у депресію".

Зеленський завершує "своє перетворення на воєначальника воєнного часу"

Шустер згадує також і про те, що бачив Зеленського за кілька днів до Різдва 2022 року у Вашингтоні. Це була перша закордонна поїздка президента України з початку вторгнення.

Його хода виглядала свинцевою, розправленою в плечах, як у бульдога, що прямує до бою. Війна не закінчилася, навіть близько не закінчилася. Але людина в її центрі завершила своє перетворення на воєначальника воєнного часу,

– пише журналіст.

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