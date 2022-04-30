На сайті Укрзалізниці призупинили продаж електронних квитків на потяги

Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків. Причина – невідкладні технічні роботи.

Відповідне повідомлення опублікували 30 квітня. В Укрзалізниці повідомляють, що це – тимчасові незручності, які невдовзі усунуть.

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Тривають технічні роботи

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що через невідкладні технічні роботи, купівля квитків на сайті тимчасово недоступна.

Через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди Укрзалізниці, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії,

– йдеться у повідомленні.

Однак хвилюватися пасажирам не варто, в Укрзалізниці запевнили, що скоро роботу онлайн-сервісів відновлять.

Сполучення Укрзалізниці: останні дані

На 30 квітня Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси. Загалом їх буде 4: Запоріжжя – Львів, Львів – Запоріжжя-1, Покровськ – Чоп, Чоп – Дніпро.

28 квітня Укрзалізниця анонсувала сполучення з Польщею для Рівного та Бердичева.

Окрім того, з 1 травня розпочне курсувати новий потяг у сполученні Київ – Хелм – Київ.

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