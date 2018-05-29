"Сбербанк" заблокував мобільний банкінг користувачів через "число звіра"

Російський "Сбербанк" з осторогою ставиться до містичних знаків. Банк повністю блокує послугу "Мобільний банк" при спробі переказу суми, яка дорівнює так званому "числу звіра" – 666.

Про це повідомляє 4pda.

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Автор блогу "Палач" Павло Городницький відправив на сервісний номер банку число "666" для поповнення мобільного рахунку на відповідну суму, але у відповідь отримав повідомлення про блокування "Мобільного банку" через здійснення підозрілих операцій. Для відновлення роботи послуги йому запропонували встановити фірмовий додаток "Сбербанк Онлайн" з вбудованим антивірусом і зв'язатися з співробітниками банку.



"Сбербанк" блокує повідомлення з "диявольским числом"

Деякі користувачі, які вирішили перевірити слова блогера, спробували поповнити мобільний рахунок на містичну суму і теж отримали блокування "Мобільного банку". Вирішується ця проблема досить просто – через оператора банку.

Представники "Сбербанку" заявили, що це не більше ніж збіг, а система в автоматичному режимі блокує "Мобільний банк" при виявленні підозрілої або нетипової активності по карті з метою захисту особистих коштів клієнтів.