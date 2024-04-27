СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї Росії, – джерела

У Краснодарському краї Росії вночі 27 квітня були атаковані два нафтопереробні заводи: Слов'янський та Ільський. Зрештою стало відомо, що це була робота Служби безпеки.

За даними джерел 24 Каналу, окрім двох НПЗ, "бавовна" також завітала на військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Об'єкти були атаковані дронами СБУ.

До теми Де розташовані російські Ільський і Слов'янський НПЗ, які атакували дрони: показуємо на карті

Атаку на НПЗ і аеродром здійснила СБУ за допомогою дронів

Співрозмовники повідомили, що атаку на аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї організувала СБУ та спільно з Силами оборони. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога.

СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати,

– підкреслило джерело.

Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти заводів. За даним джерел, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Зверніть увагу! На Ільському НПЗ вже не вперше лунають вибухи і відбуваються пожежі. Так, 9 лютого 2024 року на нафтопереробному заводі також була "бавовна", згодом стало відомо, що це була операція СБУ, яка застосувала дрони для атаки на завод.

Крім того, Слов'янський НПЗ також не вперше атакують. Зокрема, 17 березня 2024 року на цьому заводі також були вибухи й спалахнула масштабна пожежа. Тоді росіяни чули щонайменше 7 гучних вибухів.

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