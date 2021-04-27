Навчання СБУ проведе 28 квітня. Силовики перевірять потенційно уразливі у терористичному плані об’єкти. Вони також частково перекриватимуть рух та перевірятимуть документи.

У спецслужбі закцентували, що це стосується транспортного комплексу та спецпідприємства підвищеного рівня небезпеки. До перевірок залучать силовиків різних підрозділів – СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС. До теми СБУ виявила міжрегіональне злочинне угрупування: шокуючі фото з затримання та обшуків ділків Що відомо про навчання СБУ в Дніпрі Тренування відбуватиметься у максимально наближених до реальних умовах.

Їхньою метою є відпрацювання навичок для реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру.

Додатково силовики мають перевірити рівень захищеності потенційно вразливих об'єктів. Як це вплине на містян У службі безпеки зазначили: в окремих районах перекриватимуть рух для авто та пішоходів,

будуть перевіряти документи,

оглядатимуть особисті речі та автомобілі. Зверніть увагу! СБУ зазначила, що варто носити із собою документи, які посвідчують особу.