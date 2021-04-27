СБУ в Дніпрі введе особливий режим: спецслужбовці проведуть масштабні антитерористичні навчання
Навчання СБУ проведе 28 квітня. Силовики перевірять потенційно уразливі у терористичному плані об’єкти. Вони також частково перекриватимуть рух та перевірятимуть документи.
Джерело:СБУ
У спецслужбі закцентували, що це стосується транспортного комплексу та спецпідприємства підвищеного рівня небезпеки. До перевірок залучать силовиків різних підрозділів – СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС.
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Що відомо про навчання СБУ в Дніпрі
- Тренування відбуватиметься у максимально наближених до реальних умовах.
- Їхньою метою є відпрацювання навичок для реагування на загрози терористичного та диверсійного характеру.
- Додатково силовики мають перевірити рівень захищеності потенційно вразливих об'єктів.
Як це вплине на містян
У службі безпеки зазначили:
- в окремих районах перекриватимуть рух для авто та пішоходів,
- будуть перевіряти документи,
- оглядатимуть особисті речі та автомобілі.
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