СБУ ідентифікувала командира окупантів, який особисто розстріляв цивільного під Бучею

Звірства росіян, які шокували на початку повномасштабного вторгнення у Бучі, українці ніколи не забудуть. Ба більше, кожного, хто причетний до них – знайдуть.

Так, СБУ вдалося ідентифікувати чергового ватажка окупантів, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі. Трапилося це під час тимчасового захоплення Київщини.

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Що встановили правоохоронці

Правоохоронці України у результаті слідчих дій встановили, що вбивцею мирних громадян виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії.

Він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району, коли перебував у складі сухопутних підрозділів. Так, під час окупації Гавронщини злочинець зупинив посеред вулиці місцевого жителя, який не був озброєний, вдарив його в обличчя прикладом автомата, а після цього – застрелив.

Як встановила судово-медична експертиза, українець загинув від:

численних вогнепальних поранень тіла,

втрати крові.

Злочинцю повідомили про підозру

СБУ уже повідомила про підозру фігуранту справи на підставі зібраних матеріалів. Зробили це за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Наразі ж тривають комплексні заходи для:

встановлення місця перебування злочинця,

притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Злочини у Бучі