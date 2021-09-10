СБУ намагалась виманити "вагнерівців", але це не було спецоперацією: висновки ТСК Ради

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займається розслідуванням справи вагнерівців, оприлюднила результати. Засідання ТСК розпочалось о 15:30 і тривало аж до 17:00.

Про підсумки розслідування розповіла глава ТСК Мар'яна Безугла.

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За її словами, щодо затримання і повернення в Україну учасників ПВК "Вагнер" був проведений спеціальний захід, який проводився у межах роботи розвідників. Безугла сказала, що СБУ дійсно намагалася витягнути з території Росії частину осіб, які, попередньо, брали участь у війні на Донбасі проти України. Однак, як підкреслила глава ТСК, спецоперації не було.

Був спеціальний захід, що відбувся у межах рутинної роботи розвідників для того, щоб збирати інформацію про тих, хто бере участь в агресії (проти України – 24 канал). СБУ відкрила спеціальний захід, аби спробувати витягнути певну кількість осіб з території Росії,

– пояснила Безугла.

Водночас вона підкреслила, що не слід використовувати термін "спецоперація", бо це фактично робота правоохоронного органу. А те, про що мовиться, має назву "спеціальний захід".

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За задумом ГУР і СБУ, по прибуттю в Стамбул вагнерівці, що летіли з Москви, мали бути затримані, "враховуючи їхню участь в сирійській операції". Але, як підсумувала Безугла, кооперації, зокрема з Туреччиною – не було. Тож, цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул.

Через політичну ситуацію в Білорусі відбулась "контрвзаємодія спецслужб України, Білорусі і Росії". Безпосередньої кооперації спецслужб Білорусі і Росії не передбачалося, тому вийшов такий трикутник. ТСК не бачить складу злочину щодо зриву спеціального заходу.

Зрозуміло, що були авантюрні рішення, які призвели до такої ситуації. Добре, що не призвели до катастрофи й міжнародної ізоляції,

– додала Безугла.

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