СБУ оголосила підозру одному з екскерівників "Партії регіонів" на Херсонщині

СБУ повідомила про підозру ексфункціонеру "Партії регіонів". До Революції Гідності він очолював один з районів у Херсонській області. Чоловікові інкримінують державну зраду.

Відразу після окупації Криму підозрюваний утік туди. За даними правоохоронців, перебуваючи на окупованих територіях, він усіляко сприяв російській агресії.

Зауважте Уряд погодив законопроєкт, що дозволить СБУ визнавати організації терористичними

Підозрюваний – етнічний татарин. У Криму він створив громадську організацію, метою якої було начебто "об'єднання кримськотатарського народу".

Насправді чоловік почав активну агітацію кримськотатарського населення. Коли люди не погоджувалися з його ідеями, підозрюваний ініціював переслідування з боку окупаційної влади.

За даними СБУ справжньою метою організації, яку очолив підозрюваний, була:

агітація кримського населення, зокрема етнічних татар, за визнання легітимності факту окупації півострова;

агітація щодо визнання російської окупаційної влади;

агітація людей взяти участь у виборах президента Росії.

Діяльність СБУ: останні новини

СБУ викрила групу зловмисників, які намагалася переконати офіцера Служби "кришувати" їхню незаконну діяльність. Мовилося про контрабанду товарів з тимчасово окупованих територій Донбасу через акваторію Азовського моря. За такі "послуги" працівнику СБУ пропонували хабар у розмірі 5 тисяч доларів.

Окрім того, СБУ вдалося ліквідувати потужну ботоферму, яка діяла на території Луцька. Зловмисники агітували до порушення територіальної цілісності України.

Наразі тривають слідчо-розшукові дії. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.