Зізнаються, що самі відкривали вогонь: СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які обстрілюють Донбас

Служба безпеки України отримала розмови бойовиків, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі. Російські найманці цинічно обстрілююють мирне населення.

Аудіо змогли отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ. Її ведуть для відсічі та стримування російської збройної агресії на Донеччині та Луганщині.

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Бойовики зізналися у провокаціях

На оприлюднених записах чути, як бойовики та мешканці тимчасово окупованих територій зізнаються один одному, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення. Крім цього, вони обговорюють накопичення російських військ біля України, зокрема – "кадирівців".

Бойовики неодноразово демонстрували байдуже ставлення до життя й здоров'я мирних мешканців. Вони відкривають вогонь навіть по підконтрольних їм населених пунктах.

Цинізм окупантів не має меж

Ба більше, на окупованих територіях дивуються, що Збройні сили України не ведуться на провокаційні обстріли.

Крім цього, у цих аудіо розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії". Згодом спецслужби держави-агресорки використали це для фейку про "обстріл прикордонного пункту Росії у Ростовській області".

Посіпаки Кремля фактично зізнаються, що саме їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС. Як наслідок – місто Щастя залишилося без електрики, води та теплопостачання.

Записи розмови проросійських бойовиків: аудіозапис



Ці матеріали розсекретили та оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

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