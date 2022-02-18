СБУ переходить на посилений режим служби, щоб запобігти російським терактам

У СБУ заявили, що події на окупованому Донбасі 18 лютого є черговим витком гібридної війни проти України. Саме тому українські силовики працюватимуть у посиленому режимі.

Пресслужба СБУ наголосила: весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, якими керує Росія, здатні піти на будь-які провокації. Метою бойовиків є звинуватити Україну у загостренні ситуації на Донбасі.

Зауважте Відео бойовика Пушиліна про "евакуацію" також записали ще до загострення

У СБУ заявили, що заяви терористів про начебто план наступу ЗСУ на окупований Донбас – це суцільний фейк. Його поширюють, аби дестабілізувати ситуацію.

Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресорка та керівники псевдореспублік,

– мовиться у повідомленні.

СБУ працюватиме у посиленому режимі, щоб не допустити провокацій, терактів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Українські силовики готові вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Україна не звільнятиме Донбас силою

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що жодного наказу про силове звільнення територій нема й бути не може. Заяви, що ЗСУ начебто хочуть напасти на Луганську та Донецьку області – лише цинічний фейк.

Україна цінує людські життя. Якщо уряд схвалить рішення звільняти окуповані території силою, будуть великі жертви серед місцевого населення. Українська сторона не піде на це.

Брифінг Данілова та Верещук: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис СБУ:

Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.

Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації.

Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.