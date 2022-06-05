СБУ перехопила розмову гауляйтера Генічеська із маріонеткою Кремля в Криму: хочуть загарбати АЗС

Окупаційна "влада" Херсонщини "віджимає" приватний бізнес у місцевих підприємців. Окупанти знахабніли настільки, що хочуть привласнити регіональні АЗС й продавати там завезене з Криму пальне.

Про це свідчить розмова, яку перехопила СБУ. В ній гауляйтер Генічеська Геннадій Сивак домовляється із так званим радником "голови" окупованого Криму Рустемом Німетуллаєвим.

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Про що домовлялися посіпаки Кремля

Рустем Німетуллаєв запропонував гауляйтеру Генічеська використовувати районні заправки, оскільки ними наразі ніхто не користується. Він заявляє, що законами так званої "спецоперації" ними можна користуватися.

Якщо можна буде працювати через кинуті заправки, сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! Ну, за законами "спецоперації", можна користуватися ними. Ми завозимо, зливаємо та продаємо,

– сказав радник окупаційної влади Криму.

При цьому він пообіцяв, що організацію роботи візьме на себе й завезе бензин.

Гауляйтер Генічеська непокоїться лише за "бабло"

Генічеський гауляйтер охоче підтримав пропозицію. Судячи з розмови, єдине, за що він переймається, це за те, щоб "бабло з-під носа не вкрали". Геннадій Сивак чітко дав пояснити, що хоче заробити на новій схемі, але з організацією АЗС багато мороки.

Колаборант розуміє, що доведеться платити людям, які хочуть її обслуговувати. Ба більше, він розуміє, що необхідно набрати таких людей, яким він зможе довіряти. А з цим, вочевидь, в окупованому Генічеську загарбники мають проблеми.

Ну, треба ж персонал... Ти ж розумієш, у чому проблема?! Лавандос, як? Тобто мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб вони нічого не перли,

– говорить колаборант.

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Як живе захоплений Генічеськ:

Росіяни захопили Генічеськ ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. Місцеві жителі опиралися російським загарбникам й намагалися голими руками вигнати їх з міста, але не вдалось. Також сміливці підпалили військкомат, у якому базувались вороги.

Але, попри бажання місцевих жителів бути частиною вільної України, місто досі перебуває в окупації й з нього неможливо виїхати. У місті зникають активісти та кримські татари. Відомо, що росіяни влаштували там катівню на кшталт донецької "Ізоляції".

18 квітня російські загарбники вирішили повернути місту часи СРСР та встановили там пам'ятник Леніну. А на в'їзді до міста розмістили російську символіку.

На 9 травня під дулами автоматів окупанти організували "святковий парад". Так, на деяких відео з параду видно, що у натовпі поміж людьми снують бойовики з автоматами.

Наразі у Генічеську немає українського зв'язку та інтернету, нещодавно дивом запрацював один провайдер. Свій врожай, вирощений за рік, людям доводиться продавати за безцінь, щоб не зіпсувався.

Тим часом віра в те, що Генічеськ повернеться додому, особливо виросла після того, як 3 червня Володимир Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації у Генічеську. За попередньою інформацією, її має очолити заступник голови Чорнобаївської сільради Євгеній Родіонов.

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