Прославляли "русскую землю": СБУ перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті

Служба безпеки перевірила монастир УПЦ МП на Закарпатті. Там черниці закликали до "пробудження матушки-Руси".

СБУ зробила перевірку на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП. Понад 20 осіб пройшли поглиблені опитування, зокрема з використанням поліграфа.

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Що знайшла СБУ у монастирі

Як стало відомо, співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить".

Попри заборону керівника єпархії, в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану "пам’ятку", де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували "бути відстороненим від усякого священства".

Також СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Руси".

Тепер усі матеріали передадуть на відповідні експертні дослідження.

СБУ перевірила жіночий монастир на Закарпатті / фото Служба безпеки України

Обшуки УПЦ МП: що відомо

22 листопада Служба безпеки завітала до Києво-Печерської лаври з обшуками. Там знайшли проросійську літературу, яка використовується для навчання у семінарії та приходських школах, готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

25 листопада СБУ обшукала Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ МП. Там знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Згодом СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП в Івано-Франківську та на Тернопільщині.

30 листопада співробітники Служби безпеки також завітали з обшуками й на Закарпаття.

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