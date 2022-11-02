СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони Лєбєдєва

2 листопада 2022 , 14:52
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Джерело:

СБУ

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності Олену Шутову. Вона – дочка колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

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Колаборантці загрожують 10 років в'язниці

Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Батько підозрюваної перебуває у розшуку за зраду

За даними слідства, підозрювана – донька колишнього міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду. Він є кінцевим бенефіціарним власником низки підприємств, які займалися постачанням обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

В межах цього кримінального провадження у червні 2022 року заарештовано 645 залізничних вагонів, вартістю близько 650 мільйонів гривень. Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб'єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

Зазначимо! Павло Валентинович Лєбєдєв – колишній український політик російського походження, член Партії регіонів (з жовтня 2007), міністр оборони України (з 2012 по 27 лютого 2014). Під час подій Євромайдану зник з України і переховується від слідства.

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Автор: Анна Романюк