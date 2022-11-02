СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони Лєбєдєва

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності Олену Шутову. Вона – дочка колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.

За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

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Колаборантці загрожують 10 років в'язниці

Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Батько підозрюваної перебуває у розшуку за зраду

За даними слідства, підозрювана – донька колишнього міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду. Він є кінцевим бенефіціарним власником низки підприємств, які займалися постачанням обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

В межах цього кримінального провадження у червні 2022 року заарештовано 645 залізничних вагонів, вартістю близько 650 мільйонів гривень. Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об'єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб'єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

В Україні продовжують затримувати колаборантів та зрадників

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Представники цієї громади причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України. Обшуки відбулися за місцями проживання фігурантів.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зрадникам України. Вони брали участь у захопленні "Азовсталі". Тепер їм загрожує в'язниця.

Правоохоронці затримали кримчанина, який передавав окупантам координати для ракетних ударів по Києву. Ще на початку російського вторгнення його завербували росіяни.

У Миколаєві СБУ заарештувала чиновника, який керував російською агентурою та передавав ворогу дані про ЗСУ.

Павло Валентинович Лєбєдєв – колишній український політик російського походження, член Партії регіонів (з жовтня 2007), міністр оборони України (з 2012 по 27 лютого 2014). Під час подій Євромайдану зник з України і переховується від слідства.

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