СБУ повідомила про підозру меру Полтави Олександру Мамаю

Служба безпеки України оголосила підозру теперішньому міському голові Полтави Олександрові Мамаю. Силовики прийшли просто-таки у його кабінет для того, аби це зробити.

У четвер, 29 грудня, стало відомо, що мер Полтави, ймовірно, працював на ворога. Силові структури його підозрюють у тому, що він поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил під час воєнного стану.

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Що відомо про візит СБУ до Мамая

У силовій структурі написали про візит до мера Полтави близько 13:00. СБУ зазначила, що те, що, ймовірно, робив Мамай – це стаття 144 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами,

– написали у пресслужбі.

Окрім того, нам наголосили, що досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ. Допомагає їм у цьому процесуальне керівництво обласної прокуратури.

Оголошення підозри теперішньому міському голові Полтави: дивіться світлини СБУ

Українські спецслужбовці працюють

Мамая можуть позбавити волі на термін до 12 років. Однак, згідно з українським законодавством, людина не вважається винною доти, допоки її вину не доведе суд.

Варто сказати, що оголошення підозри Мамаю – це не єдиний за останній час доказ того, що українські правоохоронні органи працюють на те, аби ми перемогли у війні проти Росії. Зокрема, детективи з Бюро економічної арештували залізну руду, яка належить олігарху ворожої країни Алішеру Усманову. Мовиться про 166 тисяч тонн стратегічної сировини, загальна вартість якої експерти оцінюють в 1,8 мільярда гривень. Орієнтовно це – 45 мільйонів доларів.

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Окрім того, Служба безпеки нещодавно спіймала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації Київщини. Як зазначають правоохоронці, він надавав росіянам адреси місцевих, що потенційно могли чинити ворожим військам опір. Серед тих, кого шукали росіяни, були колишні учасники АТО.