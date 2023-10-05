Постачає Росії "Кинджали" і не тільки: СБУ повідомила про підозру другу Путіна
Джерело:СБУ
Російський бізнесмен Сергій Чемезов постачає країні-агресорці озброєння, яке вона використовує у війні проти України. Правоохоронці зібрали інформацію про його злочинну діяльність.
Служба безпеки України повідомила про підозру Сергію Чемезову. Він постачає "Кинджали" для ударів по території нашої держави.
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Входить до кола друзів Путіна
Фігурант вже 15 років обіймає посаду гендиректора російської корпорації "Ростех". Ця компанія є монополістом у сфері постачання зброї та боєприпасів для російських військ в Україні.
Сергій Чемезов входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна. Вони познайомилися під час служби в КДБ СРСР.
Серед компаній "Ростеху" – концерни "Калашніков", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація". Саме вони постачають російським загарбникам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.
Співробітники СБУ змогли задокументувати факти передачі оптових партій:
- ️ винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- ️ фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
- ️ балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
- ️ бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
- ️ ударних та розвідувальних дронів;
- ️ військово-транспортних літаків Іл-76;
- ️ танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
- ️ бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
- ️ реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".
Чемезову повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Тривають розслідувальні дії, щоб притягнути його до відповідальності.
Служба безпеки України повідомила про підозру
- СБУ повідомила про підозру ексочільнику окупаційної "Волноваської виправної колонії", більш відомої як Оленівська колонія. Він був причетний до катування понад 100 воїнів ЗСУ. Перед цим було зібрано відповідну доказову базу. Згідно з нею зловмисник причетний до масових знущань з українських військовополонених у катівнях російської тюрми.
- Також про підозру повідомили ексадвокату Медведчука та Шарія. Він влаштувався до окупаційного "уряду" на Херсонщині. Зараз він очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії". На цій "посаді" Рибін виконує завдання терористів щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року.
- Крім цього, підозру отримали колишні народні депутати від "Партії регіонів", які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Мовиться про Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова. Колишні депутати переховуються від правосуддя на території Росії. Слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.