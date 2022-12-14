СБУ прийшла з обшуками до УПЦ МП у Львові, на Волині та на Закарпатті
14 грудня 2022, 10:11Читать новость на русском
Служба безпеки України навідалась в гості до храмів УПЦ МП у Львові та на Волині. Там тривають обшуки.
На Волині контррозвідувальні заходи тривають на території Зимненського жіночого монастиря УПЦ (МП). Інформацію про це підтвердила речниця СБУ Волині Іванна Поліщук.
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У Львові СБУ прийшли до кафедрального собору УПЦ МП на колишній вулиці Короленка, тепер же Тараса Бобанича (Хаммера).
Контррозвідувальні заходи СБУ в УПЦ МП у Львові / Фото Марта Оліярник