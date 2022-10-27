Затримання "крота" Кулініча: СБУ "філігранно" проникла в лави ФСБ, щоб викрити зрадника

Колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію. Він доповідав у Москву секретну інформацію про ситуацію в Україні та в службі.

За словами очільника СБУ Василя Малюка, спецслужба робить великий наголос на самоочищенні своїх лав, особливо в умовах війни.

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Хто затримав "крота"

Протидія спецслужбам Росії та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним з основних напрямків роботи спецслужби.

Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал, – сказав Малюк.

Говорячи про операцію з викриття та затримання Кулініча, очільник СБУ зазначив, що він затримував "крота" особисто.

За його словами, працівники СБУ провели "безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію", здійснили агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. В ході спецопераці агенти видобули всі файли з доказами про зраду Кулініча.

Документи підтверджують, що він реально доповідав до Москви секретну інформацію про ситуацію в нашій країні та в службі. Натомість Малюк не став поки що розголошувати деталей, зазначивши, що триває слідство.

Зауважимо! Кулініча підозрюють у держзраді. До березня 2022 року Кулініч працював в СБУ.

За даними ДБР, він співпрацював з російськими спецслужбами і передавав їм розвіддані та іншу таємну інформацію. Це все вдалося підтвердити за допомогою ряду експертиз.

Затримання Кулініча: перебіг подій

СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча 16 липня. Фігуранта кримінальної справи у держзраді президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.

Президент розповів, що 17 липня йому доповіли про результати чергової операції проти злочинців, які працювали на росію. За його словами, усі злочини задокументували, він за все відповість.

У ДБР розкрили деталі затримання колаборанта. Зазначається, що екскерівник представництва СБУ нині тимчасово окупованого півострова співпрацював зі спецслужбами росії та передавав їм таємні дані.

Суд відправ під варту ексглаву правління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Під вартою Кулініч пробуде щонайменше до 13 вересня 2022 року.

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