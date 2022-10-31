Поширювали антиукраїнські матеріали: СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині

31 жовтня 2022 , 15:54
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Зазначають, що окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України.

Обшуки відбулися в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях. А також за місцями проживання фігурантів.

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Фігуранти поширювали російську пропаганду на Кіровоградщині

У фігурантів справи виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московського патріархату Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів.


Вилучені матеріали фігурантів / Фото СБУ України


Фігуранти поширювали російську пропаганду / Фото СБУ

Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору,
– зазначають в СБУ.

До речі. Автором однієї з книг є Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до Росії. Нині він веде власний телеграм-канал, де просуває російські наративи.


СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП / Фото СБУ


Обшуки в керівництва Кіровоградської єпархії УПЦ МП / Фото СБУ

В СБУ УП уточнили, що обшуки відбулися минулого тижня, зокрема 28 та 29 жовтня. Всі вилучені матеріали відправили на експертизу.

Скільки підозр вручили представникам УПЦ МП після 24 лютого

  • Служба безпеки серйозно взялася за УПЦ Московського патріархату, котра є чи не найбільшою агентурною мережею російського ФСБ в Україні.
  • З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.
  • Також нещодавно Михайло Подоляк наголосив, що повинен бути закон, який чітко регулюватиме подальшу долю УПЦ. Радник керівника ОП зазначив, що пропагандистів Кремля не повинно бути в Україні незалежно від того, чи це політика, чи це релігія, чи це медіа.
Варте уваги. На Кіровоградщині представник УПЦ МП не раз закликав молитися за російських окупантів.

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Автор: Дарина Жданович