Поширювали антиукраїнські матеріали: СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Зазначають, що окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України.

Обшуки відбулися в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях. А також за місцями проживання фігурантів.

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Фігуранти поширювали російську пропаганду на Кіровоградщині

У фігурантів справи виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московського патріархату Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів.



Вилучені матеріали фігурантів / Фото СБУ України



Фігуранти поширювали російську пропаганду / Фото СБУ

Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору,

– зазначають в СБУ.

Автором однієї з книг є Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до Росії. Нині він веде власний телеграм-канал, де просуває російські наративи.



СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП / Фото СБУ



Обшуки в керівництва Кіровоградської єпархії УПЦ МП / Фото СБУ

В СБУ УП уточнили, що обшуки відбулися минулого тижня, зокрема 28 та 29 жовтня. Всі вилучені матеріали відправили на експертизу.

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Служба безпеки серйозно взялася за УПЦ Московського патріархату, котра є чи не найбільшою агентурною мережею російського ФСБ в Україні.

З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.

Також нещодавно Михайло Подоляк наголосив, що повинен бути закон, який чітко регулюватиме подальшу долю УПЦ. Радник керівника ОП зазначив, що пропагандистів Кремля не повинно бути в Україні незалежно від того, чи це політика, чи це релігія, чи це медіа.

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