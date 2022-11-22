Почалася велика святкова служба: меми та реакції українців на обшуки в Лаврі

Зранку 22 листопада стало відомо, що СБУ навідалася до Києво-Печерської лаври. Співробітники спецслужб і правоохоронці розпочали обшуки на фоні скандалу, який розгорівся минулого тижня.

Як повідомили у СБУ, правоохоронці займаються пошуком можливих ДРГ і заборонених предметів. Тим часом у мережі вже почала з'являтися шалена кількість мемів. Українці активно обговорюють обшуки у Києво-Печерській лаврі та жартують, що у ній почалася велика святкова служба. Найцікавіше та найяскравіше зібрав 24 канал.

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Реакція мережі на обшуки у Києво-Печерській лаврі

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що Києво-Печерська лавра добряче скомпрометувала себе. Тож жарти про те, що Служба Божа України (СБУ) навідалася до місця, де давно вже немає Бога, – не такий уже й жарт.



Обшук Києво-Печерської лаври надихнув на безліч мемів / Фейсбук "Баба і Кіт"

А ось іще один жарт на цю ж тематику. @zla_feminka у твітері написала, що до лаври нарешті прибуло щось святе. Тож, на її думку, обшуки СБУ будуть лише на користь.

Розвинув цю тему блогер і ведучий Сергій Іванов. Він пожартував про результати обшуку Києво-Печерської лаври співробітниками СБУ.

Політик Віталій Чепинога влучно пожартував про велику святкову службу. У принципі, якщо врахувати, що вчора був День ангела Михайла, то святкування, як і сама літургія дещо затягнулися.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук зауважив, що у Києво-Печерській лаврі почалося сходження благодатної вогню підозри.

Не оминув увагою обшуки у лаврі Майкл Щур. Він жартома розписав, яка доля чекає на владику Павла після роботи СБУ. Дуже вже гарно та поетично вдалося описати шлях від приходу правоохоронців до можливого ув'язнення.

Ви точно не могли пропустити мем "Не чує баба". Він надихнув користувачку твітера з ніком "Виноградинка" на дуже кумедний твіт. Він демонструє також прохання, які неодноразово озвучують українці упродовж останніх місяців. Мовиться і про звільнення скандального мера Одеси Труханова, і про припинення свавілля у Довженко-Центрі.

Інша користувачка мережі написала, що у Києво-Печерській лаврі нарешті проводять обряд екзорцизму. Ним, ясна річ, займаються співробітники СБУ.

Не втрималася й інша користувачка мережі. Вона висловила припущення, що СБУ прийшла, щоб поставити свічку за упокій росіян. До слова, станом на 22 листопада на фронті вдалося ліквідувати вже 85 тисяч окупантів. І ця цифра невпинно зростає.

Слушну заувагу зробила Ірина Рубанова з фейсбука. Вона зазначила, що цей тиждень дуже цікавий. І ледь не кожного ранку на українців очікує якесь свято.

Небайдужі українці вирішили нагадати СБУ, що є не лише Києво-Печерська лавра. Співробітників спецслужб також кличуть в гості до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Ось ще одненький смішний мем на цю ж тему.

Ну і наостанок влучний підпис до фото від активіста Сергія Стерненка. Як то кажуть, жарт, у якому лише доля жарту.

Що передувало обшукам у Києво-Печерській лаврі

Почнемо з того, що черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври спалахнув 13 листопада. Тоді мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, як парафіяни моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Згодом у самій лаврі визнали, що виконували пісню про "матушку-Русь". Правда, намісник Павло вирішив виправдатися. Мовляв, це був не богослужбовий піснеспів, а світський.

Водночас тоді стало відомо про відсторонення отця Захарія. Він не матиме права служити літургії до зібрання Собору лаври.

Зауважимо, що у СБУ не зволікали з відкриттям провадження проти Києво-Печерської лаври. Про нього оголосили 15 листопада. І, як бачите, за тиждень розпочалися обшуки.

Варте уваги – деталі обшуку Києво-Печерської лаври 22 листопада: дивіться відео