СБУ розслідує проведення "виборів" у Держдуму Росії в окупованому Криму

Представники Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження проти Росії. Зокрема через вибори у Державну думу.

Їх організували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили правоохоронні органи.

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Слідчі продовжують документувати осіб, які взяли участь у "виборах", порушили законодавство України і допомогли державі-окупанту. Мовиться:

про офіційних представників Росії;

про українців.

Що загрожує особам

Також Рада нацбезпеки й оборони отримала матеріали щодо запровадження санкцій проти організаторів і учасників псевдоголосування:

33 кандидатів у депутати Держдуми;

54 членів територіальних виборчих комісій.

Коротко про вибори в Росії

Лідером "виборів" у Держдуму стала партія "Єдина Росія". Її показник – 49% голосів.

Україна вирішила вимагати розширення санкцій проти держави-агресорки через "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

Не визнати голосування закликав і Європарламент.

Їм загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

СБУ відкрила провадження: дивіться відео