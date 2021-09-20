СБУ розслідує проведення "виборів" у Держдуму Росії в окупованому Криму
20 вересня 2021 , 22:24Читать новость на русском
Джерело:пресслужба СБУ
Представники Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження проти Росії. Зокрема через вибори у Державну думу.
Їх організували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили правоохоронні органи.
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Слідчі продовжують документувати осіб, які взяли участь у "виборах", порушили законодавство України і допомогли державі-окупанту. Мовиться:
- про офіційних представників Росії;
- про українців.
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Також Рада нацбезпеки й оборони отримала матеріали щодо запровадження санкцій проти організаторів і учасників псевдоголосування:
- 33 кандидатів у депутати Держдуми;
- 54 членів територіальних виборчих комісій.
Коротко про вибори в Росії
- Лідером "виборів" у Держдуму стала партія "Єдина Росія". Її показник – 49% голосів.
- Україна вирішила вимагати розширення санкцій проти держави-агресорки через "вибори" на тимчасово окупованих територіях.
- Не визнати голосування закликав і Європарламент.
СБУ відкрила провадження: дивіться відео