Відкрили кримінальну справу: в СБУ відреагували на відео з екссуддею Чаусом

13:51

Екссуддя Микола Чаус, якого нібито викрали, нещодавно з'явився на відео та запевнив, що з ним "все добре". У Службі безпеки України розповіли, що вивчають відео зниклого Миколи Чауса та пояснили, коли оприлюднять висновки.