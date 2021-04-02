Кіберфахівці Служби безпеки України викрили групу сепаратистів, які закликали до зміни меж держкордону та до захоплення влади. Зловмисники діяли в 4 областях на завданням Росії.

Вони діяли в соціальних мережах. Слідчі провели обшуки у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі за місцем проживання злочинців. У них виявили прямі докази, які підтверджують їхню причетність до злочину.

До теми Одеського слюсаря засудили за сепаратизм через допис у мережі

Що відомо про правопорушників на Чернігівщині

Мешканець Чернігова закликав до змін державного кордону. Він також поширював неправдиву інформацію про бійців ЗСУ та популяризував бойовиків на Донбасі.

Свою діяльність проводив в декількох групах, де публікував дописи зі спеціального акаунту. "Інформацію" брав з пропагандистських російських інтернет-видань та сайтів незаконних збройних формувань.

Відкрито кримінальне провадження щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Йому може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.



Затримали антиукраїнського агітатора / Фото СБУ

У Прилуках чоловік на власній сторінці у соцмережі закликав до захоплення державної влади. СБУ повідомила йому про підозру у кримінальному правопорушенні. Ймовірно, його можуть засудити до ув'язнення строком від 5 до 10 років.

Агітатори з Сумщини, Запоріжжя та Одеси

Житель Конотопу Сумської області поширював антиукраїнські заклики про зміну кордонів та влади неконституційним шляхом. Свої дописи він публікував у забороненій в Україні соцмережі. Йому повідомили про підозру: злочинця можуть позбавити волі на строк до 10 років.

У Запоріжжі діяв інтернет-агітатор. Він, як й усі вищезгадані особи, поширював антиукраїнські заклики. Правоохоронці перевіряють його причетність до незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

В Одесі теж викрили адміністратора груп у соціальних мережах. Він публікував заклики до повалення конституційного ладу та зміну меж держкордону.

До теми Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо



СБУ викрили мережу антиукраїнських агітаторів / Фото СБУ