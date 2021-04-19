Мають подвійне громадянство: СБУ викрила на Прикарпатті 3 чиновників

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Працівники Служби безпеки викрили трьох чиновників Івано-Франківської області на подвійному громадянстві. Посадовців вже звільнили.

Джерело:

Управління СБУ в Івано-Франківській області

У СБУ зазначили, що посади цих осіб передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, зокрема в оборонній сфері.

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Що відомо про посадовців з подвійним громадянством

  • Паспорт громадянина однієї з європейських країн виявлено у заступника директора департаменту облдержадміністрації.
  • Іноземне громадянство мав і високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.
  • З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

За матеріалами СБУ, викритих біпатридів звільнено із займаних посад. Після оскарження відповідного рішення двома чиновниками, Верховний Суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях,
– повідомили правоохоронці.

Наразі тривають заходи щодо вивчення обставин перебування цієї категорії осіб за кордоном.

Довідка: Відповідно до Закону України "Про державну службу", у разі встановлення факту наявності у держслужбовця іноземного громадянства, він підлягає звільненню у триденний термін.

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