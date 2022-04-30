СБУ викрила цілу агентурну ворожу мережу на Луганщині: усіх затримали
Джерело:Луганська ОВА
СБУ затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганщини. Цього разу "агентом" виявився мешканець Лисичанська.
Він передавав окупантам відомості про розташування підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
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Також чоловік в прямому сенсі працював корегувальником, оскільки передав росіянам дані про наслідки їхніх обстрілів.
Була ціла агентурна мережа
Зрадник діяв у складі агентурної мережі, яка збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, Кремінній та Рубіжному.
"Агенти" передавали зібрані дані куратору через спеціально створені телеграм-канали.
СБУ знайшли навіть очільницю мережі
Наразі усіх учасників, зокрема очільницю цієї агентурної мережі, встановили та затримали.
На кожного колаборанта чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років,
– додав Сергій Гайдай.
СБУ викриває зрадників та агентів по всій Україні: останні події
- Днями на Львівщині викрили колаборанта, який діяв за вказівками спецслужб Росії та виконував завдання ворога. До слова, раніше чоловік відбував ув'язнення на тимчасово окупованих територіях.
- У Вознесенську на Миколаївщині працівники СБУ затримали російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС. Тоді ж на Дніпропетровщині спіймали колишню помічницю терориста Захарченка.
- У Черкаській області СБУ перехопила вантажівку, яка везла комплектуючі до військового обладнання з Донецької області до Росії. Вантаж призначався для виготовлення російської військової техніки. Зокрема були деталі для потреб літакобудівної, суднобудівельної та інших галузей.
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