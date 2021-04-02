Сума вилученого – 500 мільйонів: СБУ продовжує боротьбу з контрабандою в Україні

СБУ продовжує активну боротьбу з контрабандою в Україні та збирається припинити діяльність угрупувань, що потрапили 2 квітня під санкції РНБО. Що цікаво, за минулі 14 місяців правоохоронці вилучили контрабанди більше, ніж на пів мільярда гривень.
Джерело:СБУ
Іван Баканов розповів, що Служба безпеки приділяє контрабанді особливу увагу. Тим часом боротьба проти контрабандистів дає країні відчутний економічний ефект.
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СБУ чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Так, протягом 2020 та двох місяців 2021 року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 мільйонів гривень,
– заявив Баканов.
Також за матеріалами СБУ наклали понад 138 мільйонів штрафів, а порушникам донарахували більш ніж 2,7 мільярда гривень митних платежів.
Успіх СБУ в боротьбі з контрабандою:
- загалом вже знешкоджено 3 злочинні групи, що займались контрабандою:
- розпочато 87 кримінальних проваджень;
- засуджено 52 особи.
Окрім того, триває боротьба з корупцією на митниці. Протягом 2020 – 2021 років СБУ відкрила 82 досудові розслідування, 109 посадовцям повідомлено про підозру, а 20 – вже засуджено.
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3 найрезонансніші приклади викритої контрабанди
- СБУ припинила діяльність злочинної групи на Харківщині. Вона організувала масштабне постачання до Росії військової продукції українських оборонних підприємств для авіатехніки;
- Припинила діяльність міжнародної групи, яка спеціалізувалася на виготовленні й контрабанді стероїдів. Цю операцію СБУ провела спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронцями з Франції, Польщі та Словаччини.
- Виявила 7 великих партій кокаїну в порту "Південний".
Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов'язані з контрабандою, "б'ють" не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю – це в першу чергу безпека громадян,
– підсумував Баканов.
Головне про санкції РНБО проти контрабандистів
- РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України запровадила персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди.
- Зеленський наголосив, що боротьба з контрабандою триватиме й далі: "Це перша десятка, але вона точно не стане останньою".
- До підсанкційного списку потрапили: король контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк та інші. Повний список – читайте за посиланням.