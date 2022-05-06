СБУ взяла в полон 11 снайперів, які обстрілювали позиції українських військових
Джерело:СБУ
Під час спецоперації на Харківщині СБУ виявила та взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.
Затримані входили до так званого 115 полку "ДНР". Про це під час відеозвернення розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
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Більше деталей він наразі не повідомив. Але, окрім ситуації на Харківщині, Дехтяренко розповів про останні події з інших регіонів. Як він зазначив, Служба безпеки щодня проводить спецоперації по всій Україні, щоб захистити державу та її громадян від впливу агресора.
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Спецслужба робить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх винних осіб,
– зауважив Артем Дехтяренко.
Останні справи СБУ:
- У Харкові контррозвідка СБУ викрила та затримала майора поліції, який передавав росіянам дані про військові та цивільні об'єкти у місті.
- СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір". Він готував повалення конституційного ладу в Україні.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео моменту влучання ракети у Дніпрі по об'єкту залізничної інфраструктури 4 травня. Відео з ворожим ударом за лічені хвилини після влучання почало поширюватись різними телеграм-каналами.
- У Львівській області затримали колишнього посадовця ЛОДА Романа Матиса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка – їх підозрюють у привласненні та перепродажі гуманітарної допомоги.
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