Спишуть усі борги за комуналку: в Росії вигадали новий спосіб вербування чоловіків на війну

Росія продовжує впроваджувати заходи з мобілізації населення. Окупантів перекидають в зону бойових дій вже за тиждень після підписання контракту про службу.

Військовополонений з Росії розповів співробітникам СБУ, як російська влада заохочує чоловіків на війну проти України.

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Що росіянам пропонують за участь у війні

Російським чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку. Уродженець Бєлгорода розповів, що наприкінці літа йому прийшла повістка з військкомату. Йому запропонували підписати контракт про службу, а натомість отримати анулювання боргів за комунальні послуги.

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Окупант розповідає, що "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Проте за тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ "добровольчий" підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після трьох тижнів блукань чоловіка взяли в полон бійці Сил оборони України.

Кого у Росії вербують на війну з Україною

До бойових дій в Україні Росія залучила понад 8 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Розвідка з'ясувала, що більшість із них – це колишні ув'язнені.

Представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська.

Російські окупанти прагнуть залучити спецпризначенців з Афганістану для участі у бойових діях на території України. Їх вербуванням займається ПВК "Вагнера". Росіяни настільки погано готували своїх "чмобіків", що їхній строк життя становить тиждень – два.

Також ФСБ намагалися завербувати ув'язнених, які відбували покарання на тимчасово окупованій території Луганської області. Однак, злочинну схему викрила СБУ.

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