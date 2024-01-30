Шпигував за Третьою штурмовою та збирав розвіддані: СБУ викрила агента ФСБ у Києві

Працівники СБУ викривають ворожих агентів всередині України. Одного із тих, хто працював на ворога, зловили просто у Києві.

У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод. Крім цього, він намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

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Росіяни готували серію ударів

Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

Співробітники СБУ встановили, що у його "звітах" до ФСБ була інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго".

Загарбники збирались використати отримані дані для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

За вказівкою російських спецслужб фігурант намагався влаштуватися до оборонного підприємства.

Він планував збирати таємну інформацію

Для того, аби отримати роботу, зловмисник відправив своє резюме. Якби він отримав роботу там, то зловмисник збирав би таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють заводі.

Плани зловмисника не втілились у реальність завдяки працівникам Служби безпеки України, які викрили його під час збору розвідувальних даних.

За інформацією правоохоронців, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ із Москви

Комунікація відбувалась через телеграм

Комунікація киянина з посадовцем спецслужби Росії відбувалась через один із прокремлівських телеграм-каналів. Надалі представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті того ж месенджера.

Для того, аби зібрати потрібну інформацію, зловмисник ходив вулицями Києва та фотографував потрібні об'єкти.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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