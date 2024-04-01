Працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову: СБУ затримала шпигунку

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку російської розвідки, яка коригувала удари по Харкову. Нею виявилась працівниця дитячого садка.

За даними слідства, кремлівські спецслужби завербували жінку восени 2023 року. Тепер їй "світить" довічне ув'язнення.

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Харків'янка коригувала удари

У вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити в пункти базування Сил оборони. Для наведення ворожого вогню вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.



Жінку уже затримали / Фото СБУ

Вона приховано спостерігала поблизу об'єкта, аби встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Далі передавала дані російському куратору з позначенням координат на Google-картах.

Завдяки цій інформації окупанти готували атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".



Жінка передавала окупантам інформацію про розташування українських військ / Скриншоти СБУ

Шпигунку затримали

Ворожу поплічницю викрили ще на початковому етапі її розвідувальної активності. Жінку затримали вдома. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з росіянами.

Слідчі СБУ повідомили харків'янці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд взяв зловмисницю під варту. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримує зрадників