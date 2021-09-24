Росія почала визнавати "дипломи про вищу освіту" з окупованого Донбасу, – СБУ

СБУ викрила нові докази інституційної присутності Росії на окупованій частині Донецької області. Бойовики намагаються внести змінити у сферу освіти та науки, переводячи галузь на стандарти країни-агресора.

Цю інформацію Службі безпеки вдалося зібрати у результаті системної роботи щодо тимчасово окупованих територій. Отриманні матеріали будуть використані як доказова база у відповідному кримінальному провадженні.

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Бойовики знищують освітню галузь

Правоохоронці встановили, що у 2016 році проросійські бойовики на окупованій Донеччині вирішили змінювати галузь освіти та науки. Основна її мета – введення в освітній сфері стандартів РФ.

Активна фаза псевдореформи припала на 2020 – 2021 роки. Але інституційна інтеграція до складу Росії почалася вже з 2017 року. Саме тоді Путін видав Указ № 74, яким РФ почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти на окупованих територіях,

– зазначили в СБУ.

За інформацією Служби безпеки, наразі бойовики намагаються внести ці дипломи до загального реєстру Росії.

У 2019 – 2020 роках випускникам навчальних закладів, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тисячі дипломів державного зразка Росії.

З 2014 року їхня кількість становить понад 8 тисяч.

Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури псевдореспублік.

СБУ знайшла докази інституційної присутності Росії на окупованій Донеччині: дивіться відео

Докази причетності посадовців з Росії

В СБУ також повідомили, що депутат держдуми Онищенко особисто брав участь у церемонії вручення випускникам папірців, які окупанти називають "дипломами", у Донецьку в 2020 – 2021 роках.

Документи, що стосуються політики РФ щодо окупованих територій України підписують офіційні російські чиновники,

– наголосили правоохоронці.

Окрім цього, у розпорядженні Служби безпеки є докази, що бойовик Михайло Кушаков, який "керує" галуззю освіти на окупованій Донеччині, є підполковником запасу органів держбезпеки РФ.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення цим особам повідомлення про підозру.

СБУ показала докази інституційної присутності Росії на окупованій Донеччині: дивіться відео