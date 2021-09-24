Росія почала визнавати "дипломи про вищу освіту" з окупованого Донбасу, – СБУ
Джерело:СБУ
СБУ викрила нові докази інституційної присутності Росії на окупованій частині Донецької області. Бойовики намагаються внести змінити у сферу освіти та науки, переводячи галузь на стандарти країни-агресора.
Цю інформацію Службі безпеки вдалося зібрати у результаті системної роботи щодо тимчасово окупованих територій. Отриманні матеріали будуть використані як доказова база у відповідному кримінальному провадженні.
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Бойовики знищують освітню галузь
Правоохоронці встановили, що у 2016 році проросійські бойовики на окупованій Донеччині вирішили змінювати галузь освіти та науки. Основна її мета – введення в освітній сфері стандартів РФ.
Активна фаза псевдореформи припала на 2020 – 2021 роки. Але інституційна інтеграція до складу Росії почалася вже з 2017 року. Саме тоді Путін видав Указ № 74, яким РФ почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти на окупованих територіях,
– зазначили в СБУ.
За інформацією Служби безпеки, наразі бойовики намагаються внести ці дипломи до загального реєстру Росії.
- У 2019 – 2020 роках випускникам навчальних закладів, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тисячі дипломів державного зразка Росії.
- З 2014 року їхня кількість становить понад 8 тисяч.
СБУ знайшла докази інституційної присутності Росії на окупованій Донеччині: дивіться відео
Докази причетності посадовців з Росії
В СБУ також повідомили, що депутат держдуми Онищенко особисто брав участь у церемонії вручення випускникам папірців, які окупанти називають "дипломами", у Донецьку в 2020 – 2021 роках.
Документи, що стосуються політики РФ щодо окупованих територій України підписують офіційні російські чиновники,
– наголосили правоохоронці.
Окрім цього, у розпорядженні Служби безпеки є докази, що бойовик Михайло Кушаков, який "керує" галуззю освіти на окупованій Донеччині, є підполковником запасу органів держбезпеки РФ.До слова. Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення цим особам повідомлення про підозру.
СБУ показала докази інституційної присутності Росії на окупованій Донеччині: дивіться відео