СБУ проводить обшуки на кількох шахтах: їхнє керівництво розікрало понад півмільярда гривень

Служба безпеки України у низці державних шахт проводить обшуки. Керівництво цих держпідприємств підозрюють у розкраданні понад півмільярда гривень бюджетних коштів.

Мовиться про такі шахти:

публічне акціонерне товариство "Лисичанськвугілля";

державне підприємство "Мирноградвугілля";

державне підприємство "Шахта імені Сургая";

державне підприємство "Первомайськвугілля";

державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1"

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Як з’ясували співробітники СБУ, посадовці з цих шахт створили схему, відповідно до якої через процедуру державних закупівель розкрадали кошти. Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Відтак, вищезазначеним підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень. Потім ці гроші організатори та учасники схеми за допомогою фінансових інструментів розподіляли між собою.

Зауважимо, що устаткування на цих шахтах їхнє керівництво взагалі не оновлювало, натомість його лише подеколи ремонтували. Це задокументувала СБУ спільно з Генпрокуратурою. Згідно з висновками фахівців, через таку злочинну схему ефективність роботи на шахтах суттєво знижувалась, а життя та здоров’я працівників перебувало під загрозою.

СБУ проводить обшуки на шахтах через розкрадання понад півмільярда гривень

Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі тривають обшуки та необхідні слідчі дії. Також правоохоронці вирішують питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів і учасників схеми. Зокрема, вони документують незаконні кроки, які здійснювали посадовці шахт, що брали участь в оборудці.

Ще однією гучною незаконною схемою нещодавно зацікавився Антимонопольний комітет України. Як встановило відомство, Міністерство енергетики та вугільної промисловості домовлялося з низкою державних підприємств. А результатом цих домовленостей мали стати ціни на вугільну продукцію для генерувальних компаній ТЕС та ТЕЦ, тобто тих компаній, що виробляють енергію на теплових електростанціях і теплоелектроцентралях.