20:58
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      СБУ проводить обшуки на кількох шахтах: їхнє керівництво розікрало понад півмільярда гривень

      280 Читать новость на русском
      Чергова резонансна схема у вугільній промисловості: керівництво кількох шахт розікрало понад півмільярда гривень
      Чергова резонансна схема у вугільній промисловості: керівництво кількох шахт розікрало понад півмільярда гривень / "Слово і діло"

      Служба безпеки України у низці державних шахт проводить обшуки. Керівництво цих держпідприємств підозрюють у розкраданні понад півмільярда гривень бюджетних коштів.

      Мовиться про такі шахти:

      • публічне акціонерне товариство "Лисичанськвугілля";
      • державне підприємство "Мирноградвугілля";
      • державне підприємство "Шахта імені Сургая";
      • державне підприємство "Первомайськвугілля";
      • державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1"

      До речі, суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами у справі "Роттердам+"

      Як з’ясували співробітники СБУ, посадовці з цих шахт створили схему, відповідно до якої через процедуру державних закупівель розкрадали кошти. Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Відтак, вищезазначеним підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень. Потім ці гроші організатори та учасники схеми за допомогою фінансових інструментів розподіляли між собою.

      Зауважимо, що устаткування на цих шахтах їхнє керівництво взагалі не оновлювало, натомість його лише подеколи ремонтували. Це задокументувала СБУ спільно з Генпрокуратурою. Згідно з висновками фахівців, через таку злочинну схему ефективність роботи на шахтах суттєво знижувалась, а життя та здоров’я працівників перебувало під загрозою.

      СБУ проводить обшуки на шахтах через розкрадання понад півмільярда гривень

      Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі тривають обшуки та необхідні слідчі дії. Також правоохоронці вирішують питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів і учасників схеми. Зокрема, вони документують незаконні кроки, які здійснювали посадовці шахт, що брали участь в оборудці.

      Ще однією гучною незаконною схемою нещодавно зацікавився Антимонопольний комітет України. Як встановило відомство, Міністерство енергетики та вугільної промисловості домовлялося з низкою державних підприємств. А результатом цих домовленостей мали стати ціни на вугільну продукцію для генерувальних компаній ТЕС та ТЕЦ, тобто тих компаній, що виробляють енергію на теплових електростанціях і теплоелектроцентралях.

      blog_ava
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні
      11213
      Теги: Новини України Вугільна промисловість Корупція СБУ ГПУ Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      сьогодні , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 6893
      Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      сьогодні , 18:32 Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера
      Ірина Лаб'як 962
      ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів
      сьогодні , 18:02 ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів
      Ірина Поліщук 524
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сьогодні , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні , 15:03 Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      11213
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук