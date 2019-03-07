СБУ затримала харківського чиновника, який працював на ФСБ Росії

Департамент контррозвідки СБУ затримав чиновника Харківської міської ради. Він працював на Федеральну службу безпеки Росії. Чиновнику вже обрали запобіжний захід.

Представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк сказав, що харківському чиновнику оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, повідомили у СБУ.

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Посадовцем Харківської міської ради є заступник директора департаменту міськради у справах сім'ї, молоді та спорту Семен Хмельницький, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

Правоохоронці з’ясували, що українського посадовця завербували у 2016 році на території Російської Федерації кадровим співробітником ФСБ РФ Олександром Ушаковим.

Що відомо про Олександра Ушакова? Він є офіцером 2 служби ФСБ РФ, до основних завдань якої належать жорсткий контроль саме в громадсько-політичній сфері. Друга служба ФСБ РФ також відіграє ключову роль у забезпеченні контролю за діяльністю так званих "ДНР" та "ЛНР", зокрема підрозділів, які проводять силові та диверсійні акції.

Офіцер ФСБ РФ фігурує як помічник міністра освіти Нижньогородської області Росії. Тож ця посада дозволяла підозрюваному брати участь у різних освітніх і наукових заходах, а також налагоджувати стосунки з представниками місцевої влади в Україні.

Настюк додав, що харківський чиновник був доволі цінним джерелом інформації для російських спецслужб. Ушаков зустрічався з ним у місті Прага, Салоніки (Греція), Мінськ (Білорусь) та неодноразово на території Росії у місті Бєлгород.

Громадянин України, використовуючи своє службове становище, "збирав та передав для російських спецслужб інформацію про молодіжні організації і рухи, їхніх лідерів, діяльність релігійних громад, про національно-патріотичні об'єднання громадян та їхні проекти і керівників, про співробітників Харківської міськради".

Володимир Настюк наголосив, що спецслужби РФ використовують усі можливі форми, метод і способи, щоб завербувати наших громадян, у тому числі відвертий шантаж і провокації.

Дивіться відео як СБУ затримала харківського чиновника: