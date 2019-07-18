СБУ затримала проросійську пропагандистку за втручання у вибори

Підозрювана поширювала фейкову інформацію про деякі українські партії через соцмережі, щоб розпалити ворожнечу напередодні виборів. Вона робила за кураторства росіян.

Жінка розміщувала в забороненій соціальній мережі матеріали, що виправдовували російську агресію та окупацію Криму, передає СБУ.

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Співробітники Служби безпеки виявили, що адміністратором спільнот є мешканка Дніпра. Публікації вона брала з російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків.

Листування затриманої жінки / Фото СБУ

Напередодні виборів підозрюваній прийшло завдання від куратора з Ростова-на-Дону про створення мережі сайтів. Вона мала поширювати фейкову інформацію про кандидатів до Верховної Ради на парламентських виборах.



Злочин кваліфікували як "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу". Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією майна.



Вилучені предмети / Фото СБУ

Дивіться відео СБУ про розкриття цього злочину: