Працюють роями: військовий експерт зазначив, наскільки ефективними є удари по території Росії

Українські дрони майже не щодоби завдають ударів по території Росії. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін зазначив, що атаки здійснюються українськими секретними безпілотниками. Вони проходять перевірку безпосередньо в бойових умовах.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що якщо ці дрони є секретними, то інформації про них немає у відкритих джерелах. Це означає, що ці безпілотники проходять апробацію.

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Не мають механізмів протидії

Водночас судячи з того, що відбувається внаслідок атак зокрема по НПЗ Росії нашими дронами, дії українських сил є ефективними.

Українські дрони працюють роями, які ведуть "мати-дрони", і вони абсолютно не реагують на російську РЕБ. Вони мають деякі елементи ШІ, що дозволяє "матері дронів" "ухвалювати" рішення самостійно щодо знищення цілей, закладених в її пам'яті". Для цього вона використовує ті дрони, якими керує. Це створює великі проблеми для росіян,

– впевнений військовий експерт.

У ворога немає механізмів протидії роям дронів, яких веде "мати". Засобами на землі вони не можуть їх дістати, РЕБ також безсила проти них, російська авіація могла б до них підійти, однак вона може потрапити під удар українських ЗРК. Такі спроби вже призвели до втрати росіян своїх літаків.

Міністр Камишін зауважив, що взимку у війні, яку розв'язала Росія проти України, розпочався "новий етап". Українські сили розпочали завдавати ударів дронами вглиб території Росії, куди раніше наші дрони не долітали. За його словами, всі атаки останніх тижнів були здійснені не іноземними зразками зброї, а розробками саме українських заводів та підпільних майстерень. Ці дрони запускаються вночі з секретних баз, які надійно охороняються військовими.

Вже навіть ексголова "Роскосмоса" Дмітрій Рогозін бідкається, що Україна використовує нові удосконалені дрони, які росіянам дуже важко збити.

"Вони навіть не розуміють, як ці дрони працюють. Це й є той режим секретності, про який говорить Камишін. Росіяни так і не зрозуміють алгоритм роботи українських безпілотників", – впевнений Роман Світан.

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