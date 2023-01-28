У Запоріжжі грамоту від влади за "плідну співпрацю" отримав секс-шоп, – ЗМІ
Джерело:"ЗаБор"
Магазин інтимних товарів у Запоріжжі отримав грамоту від місцевої влади. Цікаво, що очільник Вознесенівського району дякує магазину за "плідну співпрацю".
Видання зазначає, що магазин отримав грамоту перед звільненням і переходом до мерії голови Вознесенівського району Запоріжжя Віталія Лисенка. Відомо, що магазин секс-іграшок "Полуничка" розташований на бульварі Шевченка у Запоріжжі.
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Яку "всебічну допомогу" надавав магазин
На фото видно, що грамота датована 2023 роком. При цьому не повідомляється, яка саме надавалася "всебічна" допомога, але у соцмережі вже будуються різні припущення щодо цього.
За плідну співпрацю, активну роботу щодо підтримки мешканців Вознесенівського району, всебічну допомогу в умовах воєнного стану та з нагоди відзначення Дня утворення Вознесенівського району,
– уточняється в грамоті.
Варто зазначити, що місцеві жителі повідомляли у соцмережах про те, що у деяких магазинах інтимних товарів Запоріжжя працюють Пункти незламності.
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