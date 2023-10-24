У Секторі Гази внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє українських дітей
Джерело:Суспільне
У Ізраїлі триває війна з бойовиками палестинської організації ХАМАС. Внаслідок бойових дій У Секторі Гази загинуло двоє дітей із України.
Внаслідок ракетного обстрілу у Секторі Гази 24 жовтня загинуло двоє дітей, які були громадянами України. Про це сказав керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокін.
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Мати дітей вижила
У Секторі Гази загинуло двоє дітей – брат і сестра 9 та 6 років. Їхня мати – українка. Вона родом із Харкова. Їй вдалося вижити.
За інформацією підконтрольного ХАМАС місцевого міністерства охорони здоров'я, протягом доби 23 жовтня в Секторі Гази загинули понад 700 людей.
У МЗС підтвердили
Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу підтвердив загибель в Секторі Гази двох українських дітей 2014 та 2017 років народження.
Їхні особи встановлені. Співчуваємо батькам. Представництво України в місті Рамалла з’ясовує всі обставини трагедії та підтримує зв‘язок із родичами,
– сказав він.
Загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази — 3 загиблих.
Є декілька варіантів майбутнього Сектора Гази
- Станом на 24 жовтня Армія оборони Ізраїлю впродовж 16 діб протистоїть палестинським бойовикам з ХАМАС. Нині ЦАХАЛ знищує військову інфраструктуру ворога, а далі проводитиме зачистки. Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман розповів, чи існує бачення майбутнього Сектора Гази після знищення ХАМАС.
- Після того, як ЦАХАЛ знищить військову інфраструктуру ХАМАС, потім армія Ізраїлю проводитиме зачистки, а далі відбудеться політичне врегулювання конфлікту.
- До прикладу, територія Сектори Гази може перейти під тимчасове управління міжнародних сил. Безумовно, буде потрібний міжнародний військовий контингент, який повинен включати й США, і Лігу арабських країн, з якими в Ізраїлю мирні угоди і які зацікавлені в знятті напруги на Ближньому Сході.
- Легітимний представник палестинців в Секторі Гази – це палестинська автономія. Вона повинна взяти на себе владу в Секторі Гази. У неї влада була там до 2006 року поки ХАМАС не прийшов до влади.