В осередку вибуху було щонайменше 20 осіб: моторошні відео з камер з "Епіцентру" у Харкові

Російські загарбники 25 травня вдарили по "Епіцентру" у Харкові, внаслідок чого зайнявся вогонь, а також загинули і постраждали люди. У мережі з'явилися кадри з моментом вибуху всередині гіпермаркету.

Пожежу після удару росіян по "Епіцентру" у Харкові 25 травня гасили близько 16 годин. Пошуково-рятувальні роботи у гіпермаркеті тривають і досі.

До теми "Дихати було нічим": працівники "Епіцентру" розповіли про те, як рятувалися з-під завалів

Момент вибуху в "Епіцентрі" у Харкові

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що проаналізували відео з камер спостереження у "Епіцентрі". З кадрів було встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

Прокуратура також поширила кадри з вибухом у мережу. На відео можна побачити, що російський обстріл стався раптово, а вибухів було кілька.

Вибух всередині "Епіцентру" у Харкові 25 травня / Відео Харківської обласної прокуратури

У Харківській обласній прокуратурі також повідомили, що, станом на 20:11 26 травня, ідентифіковано 11 жертв російської атаки, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людини.

Наразі внаслідок обстрілу "Епіцентру" у Харкові зниклими безвісти вважаються сім людей.

Що відомо про удар по "Епіцентру" у Харкові

У Харкові сильний вибух пролунав у спальному районі вдень 25 травня. Тоді гіпермаркет "Епіцентр" був обстріляний ворожим вогнем за допомогою КАБів.

Під час трагічного інциденту в гіпермаркеті була присутня значна кількість людей. Російська атака забрала життя щонайменше 14 осіб, ще 44 - зазнали поранень.

Внаслідок атаки на місці події спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу в 15 000 квадратних метрів. Пожежники невтомно працювали протягом 16 годин, щоб нарешті загасити полум'я.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також опублікував відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце після російського удару. На кадрах можна побачити, що правоохоронці відразу почали рятувати людей з охопленої вогнем будівлі, а також надавати постраждалим домедичну допомогу.