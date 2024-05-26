В осередку вибуху було щонайменше 20 осіб: моторошні відео з камер з "Епіцентру" у Харкові
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські загарбники 25 травня вдарили по "Епіцентру" у Харкові, внаслідок чого зайнявся вогонь, а також загинули і постраждали люди. У мережі з'явилися кадри з моментом вибуху всередині гіпермаркету.
Пожежу після удару росіян по "Епіцентру" у Харкові 25 травня гасили близько 16 годин. Пошуково-рятувальні роботи у гіпермаркеті тривають і досі.
До теми "Дихати було нічим": працівники "Епіцентру" розповіли про те, як рятувалися з-під завалів
Момент вибуху в "Епіцентрі" у Харкові
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що проаналізували відео з камер спостереження у "Епіцентрі". З кадрів було встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
Прокуратура також поширила кадри з вибухом у мережу. На відео можна побачити, що російський обстріл стався раптово, а вибухів було кілька.
Вибух всередині "Епіцентру" у Харкові 25 травня / Відео Харківської обласної прокуратури
У Харківській обласній прокуратурі також повідомили, що, станом на 20:11 26 травня, ідентифіковано 11 жертв російської атаки, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людини.
Наразі внаслідок обстрілу "Епіцентру" у Харкові зниклими безвісти вважаються сім людей.Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!
Що відомо про удар по "Епіцентру" у Харкові
- У Харкові сильний вибух пролунав у спальному районі вдень 25 травня. Тоді гіпермаркет "Епіцентр" був обстріляний ворожим вогнем за допомогою КАБів.
- Під час трагічного інциденту в гіпермаркеті була присутня значна кількість людей. Російська атака забрала життя щонайменше 14 осіб, ще 44 - зазнали поранень.
- Внаслідок атаки на місці події спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу в 15 000 квадратних метрів. Пожежники невтомно працювали протягом 16 годин, щоб нарешті загасити полум'я.
- Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також опублікував відео з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце після російського удару. На кадрах можна побачити, що правоохоронці відразу почали рятувати людей з охопленої вогнем будівлі, а також надавати постраждалим домедичну допомогу.